Incidente Colombo, l’amica di Beatrice Bellucci ancora in ospedale: “Speriamo di dimetterla entro Natale”

Silvia Piancazzo, la ragazza alla guida della Mini Cooper travolta da una Bmw a tutta velocità su via Cristoforo Colombo, sta meglio. Le sue condizioni sono ancora serie, è costantemente seguita da medici e psicologi, ma si avvia verso la guarigione. Che, però, sarà molto lunga. La giovane di 20 anni si è fratturata i due femori e il bacino, ha danni alla testa e anche in altre parti del corpo. Per non parlare delle sue condizioni psicologiche in seguito alla tragedia: solo lunedì scorso, a seguita dell'attenta valutazione di uno psicologo, le è stato comunicato che la sua amica, Beatrice Bellucci, è morta.

"Lesioni e traumi sono vari e importanti, ma i progressi clinici e psicologici, graduali ed evidenti, ci incoraggiano: ci stiamo adoperando per dimetterla e farle trascorrere il Natale a casa, con i suoi familiari", ha dichiarato a la Repubblica Piero Marini, primario della Chirurgia generale d’urgenza nell’ospedale San Camillo. Aggiungendo che, intorno a lei, è al lavoro un'équipe completa: "Siamo vari specialisti a prenderci cura di lei, dagli ortopedici agli anestesisti, dai chirurghi agli psicologi, ai fisioterapisti".

La giovane è rimasta coinvolta il 24 ottobre nell'incidente che ha visto morire la sua migliore amica Beatrice Bellucci, seduta accanto a lei in auto. Stavano viaggiando su via Cristoforo Colombo in direzione centro quando sono state centrate in pieno dalla Bmw guidata da Luca Girimonte, 22enne residente ad Anzio, anche lui diretto verso il centro di Roma con un amico. Viaggiava a velocità elevatissima, quando ha perso il controllo e tamponato la vettura guidata dalla giovane, a bordo della quale vi era anche Beatrice Bellucci, lanciandola come un razzo contro l'albero. Bellucci è morta sul colpo, mentre Piancazzo si è salvata. Luca Girimonte e il suo amico, non hanno riportato ferite gravi.