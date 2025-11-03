L’amica di Beatrice Bellucci, morta nell’incidente sulla Colombo: “In che condizioni è la mia macchina?”

Silvia Piancazzo è sveglia. I medici hanno interrotto il coma farmacologico ma la ragazza è ancora confusa e non in grado di parlare con gli inquirenti del tragico incidente avvenuto la sera del 24 ottobre costato la vita alla sua amica Beatrice Bellucci. "In che condizioni è la macchina?", ha chiesto l'altro giorno. Segno, secondo i medici, che non ha ancora capito cosa è accaduto. La giovane ha riportato varie fratture molto gravi, è stata operata e dovrà affrontare nuovi interventi. La riabilitazione non sarà breve, nemmeno dal punto di vista psicologico.

Le indagini, intanto, proseguono. Luca Girimonte, il 22enne alla guida della Bmw che ha tamponato la Mini con a bordo le due ragazze, è indagato per omicidio stradale. Così come l'amica della vittima, ma come atto dovuto per procedere a tutti gli accertamenti necessari. Entrambi sono risultati negativi su test alcolemici e tossicologici. Sotto accusa, la velocità a cui la Bmw procedeva su via Cristoforo Colombo, ben oltre i 70 chilometri previsti in quel tratto di strada.

Beatrice Bellucci è morta praticamente sul colpo. Dall'autopsia è emerso che la giovane è deceduta per un grave trauma da schiacciamento ad addome e torace. Praticamente illesi, invece, i due ragazzi a bordo della Bmw. Oltre a loro c'era un'altra auto che procedeva sulla Colombo in direzione centro, e che molti testimoni hanno detto stesse gareggiando con la Bmw. A bordo c'era un amico di Girimonte (non indagato) che non si è fermato sul luogo dell'incidente, dicendo di non essersi accorto di niente. Una versione che chi indaga ritiene poco credibile: il ragazzo non ha nemmeno chiamato Girimonte quando ha visto che non era arrivato a destinazione. Un comportamento apparso quantomeno strano.