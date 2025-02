video suggerito

Anziano lascia un biglietto d’addio e scompare da Sora: ricerche con i droni termici su una collina Sono giorni d’apprensione per i famigliari del settantenne scomparso da Sora. Si sarebbe allontanato volontariamente, lasciando un biglietto con scritto che voleva andarsene e di lasciarlo in pace. I soccorritori lo cercano anche con i droni termici. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora nessuna traccia dell'anziano scomparso da tre giorni da Sora, in provincia di Frosinone. Continuano le ricerche, i soccorritori lo stanno cercando con l'aiuto di droni termici, che sorvolano un'area boschiva in collina. Si tratta di un dispositivo di grande aiuto, che viene impiegato nei casi di ricerca di persone scomparse, perché riesce ad individuare i dati termici dei soggetti ripresi grazie ad una termocamera, che rileva le radiazioni infrarosse emesse dai corpi.

Dunque riesce ad arrivare anche zone impervie, dove per esseri umani e cani risulta più difficile e a perlustrare un'area in maniera più rapida e attenta. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri della compagnia di Sora, il personale della protezione civile e i vigili del fuoco, con un elicottero, che da giorni battono la zona.

Il biglietto d'addio

Il settantenne prima di allontanarsi da casa avrebbe lasciato un biglietto d'addio, nel quale avrebbe espresso la decisione di volersene andare, chiedendo di non essere cercato. Non è chiaro il motivo del suo gesto. I famigliari hanno sporto denuncia, preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui e per non trovarlo a casa. Ai carabinieri hanno chiesto di cercarlo, dando come indicazione una collina, dove di solito l'uomo ama fare passeggiate per mentenersi attivo.

Ricerche in corso

Fanpage.it al momento come le altre testate giornalistiche non ha divulgato alcuna immagine dell'anziano scomparso come solitamente fa in questi casi, insieme alla descrizione e a tutti i dettagli utili per cercarlo e per fare in modo che chi l'abbia visto possa segnalarlo alle forze dell'ordine. Questo perché i familiari hanno chiesto di non diffonderli, dato che si tratterebbe di un allontanamento volontario. Allo stesso tempo però hanno chiesto ai carabinieri di cercarlo, per timore che possa trovarsi in difficoltà oppure che gli sia successo qualcosa di brutto. Le ricerche sono in corso.