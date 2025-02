Ritrovato l’anziano scomparso da Sora, aveva fame e ha mangiato con i carabinieri

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Una storia a lieto fine quella del settantenne scomparso da Sora. I carabinieri del nucleo forestale lo hanno ritrovato sano e salvo, mentre camminava lungo la strada regionale 666 a Campoli Appennino, in provincia di Froisinone. L'anziano stava bene, era solo un po' affamato. Ai militari ha detto che era contento di tornarsene a casa e si è fermato a mangiare insieme a loro.

Il biglietto d'addio, la denuncia e le ricerche

Le ricerche dei soccorritori si sono concluse con esito positivo. Ricerche che sono state fatte anche con l'aiuto di droni termici, grazie ad una termocamera, che rileva le radiazioni infrarosse emesse dai corpi. Il settantenne era uscito di casa ed era scomparso da tre giorni da Sora, i famigliari non avevano più sue notizie, non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Prima di allontanarsi aveva lasciato un biglietto d'addio con scritto che se ne voleva andare e di non cercarlo. I suoi famigliari si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, con la speranza che stesse bene e che si trovasse al sicuro, date le temperature di febbraio.

L'anziano ha mangiato con i carabinieri

Quando i carabinieri lo hanno trovato l'anziano stava bene. Ha detto loro di essere contento di tornare e casa, ma di avere una gran fame. Così si i militari hanno mangiato insieme a lui e fatto una chiacchierata, per poi riaccompagnarlo a casa. Una vicenda quella accaduta a Sora che ha lasciato al comunità per giorni con il fiato sospeso, ma che fortunatamente, grazie al pronto intervento dei carabinieri, si è conclusa con il lieto fine. I famigliari hanno potuto riabbracciarlo.