Nasconde un arsenale a casa dell'anziana che accudisce, arrestata una badante e suo figlio Armi, droga, soldi, è la scoperta dei carabinieri a casa di un'anziana. Un'abitazione di Monteverde, che la sua badante aveva trasformato in un covo della criminalità con un arsenale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Nascondeva un arsenale nell'abitazione dell’anziana che accudiva in via Jenner in zona Monteverde a Roma. I carabinieri della Compagnia San Pietro hanno arrestato una badante e suo figlio. Nei loro confronti il giudice delle indagini preliminari ha convalidato le misure di custodia cautelare. La donna, di settantuno anni, è finita ai domiciliari, mentre il trentatreenne con precedenti di polizia dovrà stare fino a sentenza nel carcere di Regina Coeli.

Le perquisizioni e gli arresti sono scattati su richiesta della Procura, che ha coordinato l'operazione dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora madre e figlio al momento dei fatti erano in auto, quando una pattuglia in servizio li ha fermati per un controllo in via Casale di San Pio V nel quartiere Aurelio. Il loro attegiamento ha insospettito i carabinieri, che hanno approfondito le verifiche. La donna nascondeva nelle mutande 92 grammi di cocaina. Perquisita la loro abitazione a Roma Nord, hanno trovato droga e oltre 2.300 euro ricavati dallo spaccio.

Così si sono rivolti anche a casa dell'anziana che la donna accudiva come badante. L'appartamento ad insaputa della proprietaria era diventato un covo di armi e droga. I militari durante la perquisizione domiciliare, come riporta Il Corriere della sera, hanno scoperto un fucile, otto pistole – sei delle quali rubate – oltre 1.704 proiettili e cartucce di vario calibro, otto etti di droga e 140mila euro in contanti.

Gli inquirenti ipotizzano che l'abitazione fosse una base, oltre che per gli ‘affari' illegali del trentatreenne, anche di un gruppo criminale che usava armi e droga, per poi farle sparire. I carabinieri hanno sequestrato tutte le armi, il denaro e la sostanza stupefacente. Ai Ris spetterà il compito di verificare se fucili e pitole siano state utilizzati per compiere delitti o altri reati.