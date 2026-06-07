Si finge corriere e truffa coppia di anziani a Roma: “Pacco per vostra figlia, dovete pagare alla consegna”

Un 24enne è finito in carcere per truffa e tentata truffa. Ha rubato 100 euro a una coppia di anziana fingendosi un corriere, che doveva consegnare un pacco per la loro figlia.

Ha truffato due anziani, fingendosi un corriere e facendo finta di dover consegnare un pacco per la loro figlia. In questo modo è riuscito a rubare cento euro alla coppia. L'episodio è avvenuto nel quartiere Casal Morena a Roma. I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un ventiquattrenne originario di Napoli, ma residente a Latina, gravemente indiziato del reato di truffa e tentata truffa aggravata e continuata. Un arresto avvenuto in flagranza di reato. I militari hanno poi portato l'uomo al Tribunale di Roma e il giudice ha convalidato l’arresto.

La misura di custodia cautelare è scattata al termine dei controlli che hanno come scopo quello di prevenire e contrastare le truffe agli anziani nel territorio tra Roma e provincia. I carabinieri della Stazione di Castel Gandolfo hanno pedinato e controllato il sospettato, che era già gravato da diversi precedenti per truffa.

Il ventiquattrenne ha messo in atto un piano ben collaudato, sicuro di non essere scoperto: si è finto un corriere e si è avvicinato a una coppia di anziani del posto. Simulando una conversazione telefonica, in realtà mai avvenuta, ha fatto credere loro di essere stato incaricato dalla figlia di consegnare un pacco e che per quel pacco avrebbero dovuto pagare cento euro. I due, credendo alle sue parole, convinti che la loro figlia stesse aspettando una consegna, lo hanno pagato. Il ventiquattrenne, non appena ricevuti i soldi, è scappato a bordo di un'auto presa a noleggio, facendo perdere le proprie tracce in un primo momento. In cambio del denaro non ha però consegnato nulla.

Il ventiquattrenne successivamente avrebbe cercato di truffare un altro anziano con la stessa tecnica, ma non ci è riuscito, perché i carabinieri lo hanno bloccato e hanno restituito il denaro rubato. I militari hanno inoltre recuperato circa 1200 euro, sempre rubati.