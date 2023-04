Allerta meteo Lazio 16 aprile per temporali: rischio allagamenti Domenica 16 aprile nel Lazio come in altre dieci regioni italiane è stata diramato un bollettino di allerta meteo gialla per temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domenica 16 aprile. Il dipartimento della protezione civile insieme alle regioni coinvolte nell'ondata di maltempo ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse per oggi, in dieci regioni d'Italia, tra le quali il Lazio, per "piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud". Si tratta di un ulteriore avviso che rinnova quello già emesso per ieri. L'allerta è gialla, perché potrebbero verificarsi criticità idrogeologiche e idrauliche. Le regioni indicate nel bollettino d'allerta meteo dovranno occuparsi di attivare territorialmente i sistemi di protezione civile.

Ieri il maltempo ha messo in ginocchio Roma, con le forti piogge che si sono verificate nelle scorse ore, che hanno provocato allagamenti. Sono stati decine gli interventi di vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile per aiutare i cittadini, per evacuare famiglie intere le cui case sono state invase dall'acqua. Allagato anche l'ospedale Pertini, nel territorio della periferia Est della Capitale, dove otto pazienti sono stati portati via. Alcune strade sono state chiuse, il maltempo ha richiesto anche la chiusura della stazione della metro A Subaugusta.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 16 aprile

Oggi, domenica 16 aprile, a Roma e nel Lazio le previsioni del meteo registrano ancora allerta meteo per una giornata di maltempo, tuttavia con un primo miglioramento, Sulla Capitale ad esempio, i temporali si sono verificati durante la notte, ma già a partire dal mattino e nel corso del pomeriggio si attende pioggia da debole a moderata, verso sera non dovrebbe piovere e ci saranno ampie schiarite, con cielo poco nuvoloso.

Sul fronte delle temperature a Roma oscillano tra minime di 10 e massime di 16 gradi. Sul resto del Lazio si attendono temporali alternati a schiarite su Frosinone, con valori compresi tra 8 e 13 gradi, pioggia su Latina con temperature che oscillano tra 10 e 14 gradi, pioggia debole su Rieti con minime di 8 e massime di 12 gradi e pioggia alternata a schiarite su Viterbo con temperature comprese tra 7 e 14 gradi.