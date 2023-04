Previsioni meteo Roma e Lazio 16 aprile: pioggia, temporali, forte vento e grandine Pioggia, temporali, forte vento e grandine sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 16 aprile. Ancora maltempo su tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 16 aprile, registrano piogge e temporali, con temperature fino a massime di 16 gradi. L'Italia e le regioni centrali sono finite nella morsa del maltempo. Come spiegano gli esperti del Meteo.it ciò è dovuto a causa di un vortice ciclonico in movimento verso il basso Tirreno. Si attendono piogge da moderate ad abbondanti, temporali, forte vento e anche grandine. Stiamo vivendo dunque un weekend piuttosto instabile e perturbato. Per quanto riguarda invece la prossima settimana si attende un miglioramento, ma cadranno ancora sporadiche piogge. Sul fronte delle temperature la colonnina di mercurio resterà piuttosto stabile, mentre si registrerà un lieve aumento durante il prossimo fine settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 16 aprile

Oggi, domenica 16 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo, ma un primo miglioramento rispetto a ieri. Nel dettaglio sulla Capitale ci sono stati temporali e precipitazioni moderate di notte, pioggia debole al mattino, che cadrà anche nel pomeriggio e cielo poco nuvoloso con precipitazioni assenti di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 16 gradi e il vento soffierà moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Domenica 16 aprile le previsioni del meteo sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio registrano temporali alternati a schiarite su Frosinone, con valori compresi tra 8 e 13 gradi, pioggia su Latina con temperature che oscillano tra 10 e 14 gradi, pioggia debole su Rieti con minime di 8 e massime di 12 gradi e pioggia alternata a schiarite su Viterbo con temperature comprese tra 7 e 14 gradi.