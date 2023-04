Roma allagata per le piogge, case invase dall’acqua: famiglie salvate da pompieri e protezione civile Tantissime le richieste di intervento, soprattutto nella zona di Prati Fiscali a Roma, completamente allagata. I temporali sono ancora in corso.

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook Marta Marziali

A causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla capitale e che non accenna a diminuire, diversi quartieri di Roma sono finiti sotto l'acqua. A essere particolarmente colpito, il quartiere di Prati Fiscali: le immagini della zona completamente allagata e delle famiglie in difficoltà con le case invase dall'acqua, stanno facendo il giro dei social. Foto e video impressionanti, che mostrano i vigili del fuoco alle prese con le operazioni di soccorso, in modo da aiutare le persone che in questo momento si trovano in difficoltà.

Sono oltre 300 le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco, centinaia le richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà. Le piogge poi, non accennano a diminuire: per il pomeriggio, e ancora fino a stasera, sono previsti temporali nella capitale che non si fermeranno fino a domani mattina.

Il reparto di ortopedia dell'ospedale Sandro Pertini è stato evacuato a causa delle infiltrazioni d'acqua. Otto pazienti sono stati trasferiti in attesa che la situazioni torni alla normalità. Disagi ovviamente anche alla circolazione stradale e al trasporto pubblico: Atac ha dovuto chiudere la fermata metro di Subaugusta a causa di un blackout, mentre la stazione di Furio Camillo è stata chiusa per ore in uscita (e poi riaperta una volta risolto il problema). L'azienda ha fatto sapere che "i dirigenti sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto".

"Siamo ad un livello giallo e siamo in fase di attenzione – ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Tutti i dispositivi sono pronti in caso di interventi più rilevanti".