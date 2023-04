Bomba d’acqua su Roma, piove dentro l’ospedale Sandro Pertini: evacuati otto pazienti La forte ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno gli ospedali di Roma. Oltre 300 le richieste di aiuto arrivate ai Vigili del Fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Il reparto di ortopedia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma è stato evacuato poco fa. A causa dell'intensa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla capitale, diverse infiltrazioni d'acqua si sono verificate all'interno del nosocomio, tanto da rendere necessario il trasferimento di otto pazienti.

A renderlo noto è stata l'Asl Roma 2. La direzione sanitaria, si legge in un comunicato, ha trasferito gli otto pazienti nella week di chirurgia, una struttura disponibile nei dine settimana. L'ospedale, inoltre, ha fatto sapere che i lavori di rifacimento della guaina del tetto saranno anticipati nei prossimi giorni.

Sono oltre 300 le richieste di intervento arrivate in queste ore ai vigili del fuoco. Si tratta di chiamate provenienti soprattutto dalla zona di Prati Fiscali, dove si sono verificati numerosi allagamenti, anche in alcune abitazioni.

"Siamo ad un livello giallo e siamo in fase di attenzione – ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Tutti i dispositivi sono pronti in caso di interventi più rilevanti".

Tanti i disagi che si stanno registrando in città: molte le strade allagate e i blocchi alla circolazione. La fermata metro di Subaugusta è stata chiusa per un blackout, mentre quella di Furio Camillo, che poteva essere usata solo in uscita, è stata poi aperta al pubblico.

"L'ondata eccezionale di maltempo che ha investito la città dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune limitate indisponibilità di servizi sulla rete di trasporto capitolina, benché le linee di trasporto siano sempre rimaste in servizio – fa sapere Atac in una nota – In particolare un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l'ingente quantità di acqua che entra dall'esterno".

"I dirigenti sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto".