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Incendio nell’Ufficio provinciale di Roma Agenzia delle Entrate a La Rustica: palazzo evacuato

Fiamme nel palazzo provinciale di Roma Agenzia delle Entrate, dov’è divampato un incendio nel seminterrato.
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A cura di Alessia Rabbai
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Un incendio è divampato nel seminterrato del palazzo dell'Ufficio provinciale di Roma Agenzia delle Entrate in via Raffaele Costi. Il rogo si è sprigionato nella mattinata presto di oggi, martedì 23 giugno, in una delle sedi romane, che si trova in zona La Rustica, nel quadrante est della Capitale. L'intero edificio è stato evacuato in via precuazionale per questioni di sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono feriti né intossicati.

Secondo le informazioni apprese l'incendio è divampato verso le ore 8 all'altezza del civico 60 di via Costi. Non è chiaro cosa lo abbia originato, gli accertamenti sono in corso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, la Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra 10/A del distaccamento La Rustica con un'autobotte e il carro fiamma, presente anche il funzionario. I pompieri giunti sul posto hanno evacuato il palazzo e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, che hanno spento in breve tempo. Presenti anche i carabinieri della stazione di Tor Sapienza per gli accertamenti di rito.

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