Il maltempo si abbatte su Roma: strade allagate per la pioggia, chiusa la metro Subaugusta Bomba d’acqua su Roma: sin dalle prime ore di questa mattina forti piogge si sono abbattute sulla capitale e nel resto del Lazio, causando disagi e allagamenti.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Da questa mattina sono in corso forti piogge in tutto il Lazio. Nessuna provincia tra Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo è stata risparmiata dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la regione, con precipitazioni che non accennano a smettere di cadere sin dalle prime ore di questa mattina.

E, com'era prevedibile, a Roma ma anche in altre città sono diverse le zone allagate e i disagi per i cittadini. Non solo il traffico stradale è congestionato in moltissime zone. Nubifragi sono stati segnalati anche in autostrada, soprattutto sul tratto Torrimpietra – Civitavecchia, dove gli automobilisti hanno trovato numerose difficoltà.

A Roma, la stazione metro di Subaugusta è stata chiusa, mentre quella di Furio Camillo è utilizzabile solo in uscita. Atac fa sapere che "i dirigenti sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto". Ancora non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Nel corso del pomeriggio, le piogge dovrebbero intensificarsi.

"Da molto tempo che non veniva registrato un apporto di pioggia così esteso sul nostro territorio, soprattutto nel centro di Roma, le aree periferiche e parte del Lazio meridionale – si legge su Meteo Lazio – Specialmente a Roma in alcune zone urbanistiche del centro stiamo superando i 50 mm di accumulo giornaliero.Valori probabilmente destinati ad aumentare nel corso del pomeriggio e il weekend, quando non mancherà qualche occasionale temporale, specie lungo le località costiere. Tuttavia ancora non basta per far fronte alla siccità sul nostro territorio regionale".