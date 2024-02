Taser, approvato emendamento Lega che ne allarga l’utilizzo L’uso del taser si allarga, grazie a un emendamento della Lega: “In via sperimentale (fino a fine anno), tutti i comuni, non solo i capoluoghi di provincia o quelli con una popolazione superiore a 20.000 abitanti, potranno dotare la Polizia Municipale di questo strumento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

È stato approvato oggi un emendamento della Lega al Milleproroghe per allargare l'utilizzo del taser. "In via sperimentale (fino a fine anno), tutti i comuni, non solo i capoluoghi di provincia o quelli con una popolazione superiore a 20.000 abitanti, potranno dotare la Polizia Municipale di questo strumento. Una scelta di buonsenso per la sicurezza di tutti i cittadini", ha annunciato il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali e primo firmatario dell'emendamento, approvato, col parere favorevole di relatori e governo, dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera

La pistola che funziona con una scarica elettrica che immobilizza i muscoli del corpo, verrà quindi data in dotazione anche ai vigili, in via sperimentale per tutto l'anno prossimo e in tutti i Comuni, e non solo in quelli capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20mila abitanti. L'emendamento in un primo momento era stato considerato inammissibile, ma poi è rientrato in esame dopo un ricorso.

Come cambia ora l'utilizzo del Taser

Inizialmente, con i decreti Sicurezza di Salvini del 2018, il taser era stato permesso nei soli capoluoghi di provincia o i Comuni con popolazione sopra i 100mila abitanti. Nel dl Pa lo scorso anno un emendamento di Lega e FdI aveva ampliato la possibilità di usare il Taser, allargandone l'uso anche alle polizie locali dei Comuni con popolazione sopra i 20mila abitanti. L'emendamento approvato oggi al Milleproroghe ha esteso dunque l'uso del taser a tutti i comuni in via sperimentale per quest'anno, anche a quelli sotto la soglia di 20mila abitanti.

L'utilizzo del Taser, in dotazione a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, comunque dovrebbe presto essere esteso alla Polizia locale su tutto il territorio nazionale, come ha anticipato in una recente intervista il sottosegretario all'Interno Molteni: "Intendiamo estendere l'utilizzo del taser alle polizie locali, polizia fondamentale per la tutela dei territori, da valorizzare attraverso una riforma dell'ordinamento", ha detto il membro del Carroccio.