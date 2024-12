Sondaggi politici, quale partito va meglio e quale invece è ultimo nei consensi: in testa FdI e Pd

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia e Partito democratico sono in testa nei consensi. Il partito di Giorgia Meloni arriva primo, al 28,9%, seguito dai dem, al 23%, mentre sia il Movimento 5 Stelle che Lega e Forza Italia si posizionano distanti. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio di Eumetra.

Chi arriva primo e chi ultimo nei sondaggi politici

Fratelli d'Italia è primo al 28,9%. Non è una novità per il partito che da due anni si piazza sul primo gradino del podio, con un ampio margine su tutte le altre forze politiche. Negli ultimi tempi, FdI, che proprio in questi giorni è impegnato nella kermesse di Atreju, ha mostrato segni di lieve calo, ma questo non sembra destare grandi preoccupazioni tra i vertici meloniani.

Al secondo posto troviamo il Partito democratico che raccoglie il 23% delle preferenze. Se si votasse oggi, i dem si imporrebbero come la prima forza d'opposizione, gli unici in grado di fare concorrenza a Meloni in un quadro politico sempre più polarizzato.

Negli ultimi mesi il Pd ha visto crescere i suoi consensi, anche se resta ancora a oltre cinque punti da FdI. A essersi indebolito è invece il Movimento 5 Stelle, che si colloca al terzo posto ma ben distante dai suoi avversari, all'11,7%.

Il partito di Giuseppe Conte, che ieri ha definitivamente decretato l'estromissione di Beppe Grillo dal ruolo di garante, si trova ad affrontare una fase di rinnovo da cui potrebbe uscire sostanzialmente trasformato rispetto alle origini.

Sulla sorte del Movimento, però, peseranno le prossime mosse del fondatore, che potrebbe decidere di dar vita a una sua associazione, magari capace di sottrarre voti e iscritti al partito.

Sul fronte del centrodestra, Forza Italia e Lega condividono in quarto posto, entrambi all'8,8%. Sin dall'insediamento del governo Meloni, tra i due è partita la contesa per il ruolo da secondo partito di coalizione, nonostante le smentite e gli atti di stima reciproci da parte dei loro leader. Recentemente gli azzurri sono risultati più volta davanti alla Lega, ma la sfida resta aperta.

Proseguendo nella classifica dei consensi, troviamo Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,4%. Sebbene dopo le europee non abbia mostrato altri rilevanti segni di crescita, Avs finora si è mantenuta comunque stabile al di sopra del 6%.

Tutti gli altri partiti invece, si collocano sotto la soglia del 3%. Tra questi, spiccano Azione di Carlo Calenda, al 2,5%, seguito da Italia viva di Matteo Renzi al 2,2% e da +Europa al 2,1%. Infine Noi Moderati, quarta gamba della coalizione di governo, che si attesta all'1,2%.