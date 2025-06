video suggerito

Sondaggi politici, quali partiti guadagnano più voti e chi invece sta perdendo terreno Fratelli d'Italia ottiene uno dei suoi migliori risultati nell'ultimo anno, mentre il Pd è in calo. Nell'opposizione va bene Azione, male Italia viva. Il centrodestra è piuttosto stabile e resta in netto vantaggio. Ecco i risultati della Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia resta al di sopra del 30% e fa registrare il suo secondo risultato più alto dalle elezioni europee a oggi, quindi nell'ultimo anno. Nel frattempo, gli alleati del centrodestra vanno in direzioni diverse (Forza Italia sale, la Lega scende di poco) ma la coalizione nel complesso migliora leggermente. Non si può dire lo stesso dell'opposizione: il Pd è in discesa dopo alcune settimane di crescita, l'unico salto significativo arriva da Azione di Carlo Calenda. Vediamo nel dettaglio i risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici effettuata da Youtrend per Agi.

Fratelli d'Italia è al 30,3%, in aumento dello 0,1%. Un passo avanti molto contenuto, che però basta per arrivare al secondo risultato più alto che il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto nell'ultimo anno, dalle elezioni europee del giugno 2024 in poi.

Restando nel centrodestra, Forza Italia è al 9,1%: due decimi in più rispetto a due settimane fa. La Lega invece è in leggero calo: 8,3%, -0,1%. La differenza tra i due partiti è di quasi un punto, nonostante alle elezioni di tre anni fa il Carroccio fosse arrivato più avanti e quindi abbia più parlamentari. Anche questo ‘scambio' nei sondaggi forse contribuisce alle tensioni che sono sempre più frequenti tra le due forze: l'ultima è quella sulla proposta del terzo mandato, che la Lega ha rilanciato per l'ennesima volta e Forza Italia ha nettamente respinto, votando contro in commissione al Senato.

Considerando anche Noi moderati, che resta stabile all'1%, la coalizione di maggioranza oggi prenderebbe il 48,7% dei voti. Un risultato superiore a quello delle ultime elezioni – grazie principalmente a FdI – che con tutta probabilità permetterebbe di mantenere il governo per un'altra legislatura. Alle elezioni, comunque, mancano circa due anni e gli scenari possono cambiare (in meglio o in peggio).

Nell'opposizione il Partito democratico cala al 22,6%: non è un risultato negativo in assoluto, ma è di quattro decimi più basso rispetto all'ultima rilevazione. I dem arrivavano da un periodo particolarmente positivo nei sondaggi, forse anche grazie alla mobilitazione per i referendum su lavoro e cittadinanza e per le elezioni comunali, dove il centrosinistra ha vinto in tre capoluoghi su quattro (Genova, Ravenna, Taranto). Ora però c'è stata una flessione.

Il Movimento 5 stelle resta stabile al 12,2%, e non sembra beneficiare per ora della forte mobilitazione degli ultimi giorni sul tema del riarmo italiano ed europeo. C'è una lieve crescita per Alleanza Verdi-Sinistra al 6,4%, un decimo in più della scorsa Supermedia. I risultati sono tendenzialmente in linea con quelli registrati negli ultimi mesi, e mostrano che oggi i tre partiti che si schierano più a sinistra nella minoranza raccoglierebbero circa il 41% delle preferenze. Non abbastanza per impensierire il centrodestra.

Ci sono poi gli schieramenti liberali dell'opposizione. Azione di Carlo Calenda ottiene il 3,5% crescendo di ben lo 0,4%. In questo caso vale il contrario del Pd, cioè nelle ultime settimane Azione aveva visto un certo calo nei consensi. Calo che non si interrompe per Italia viva di Matteo Renzi, che scende al 2,1% (-0,4%). Infine, +Europa va all'1,6% (-0,2%).