Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, nuovo record di consensi per Fratelli d’Italia: cala il Pd, giù anche il M5s

Nuovo record per FdI, che supera il 30%. Calano Pd e M5s. Stabili Lega, Forza Italia e Avs. Ecco nel dettaglio l’ultimo sondaggio di Termometro politico.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fratelli d'Italia tocca un nuovo record, superando il 30%. Cala il Partito Democratico, che allunga lo stacco con FdI. Giù anche il Movimento 5 Stelle, al 12%. Stabili Lega, Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo nel dettaglio come vanno i partiti secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Termometro politico.

I consensi partito per partito

Non si arresta la crescita di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni sale ulteriormente e si piazza al 30,4%, uno dei livelli più alti da tre anni a questa parte. Ormai da diversi mesi la soglia ‘psicologica' del 30% è stata non solo raggiunta, ma superata. Nessun altro partito si avvicina a simili percentuali e questo vantaggio permette a FdI di fare sonni tranquilli.

Il Pd infatti, si ferma parecchio distante, di quasi nove punti. Nell'ultima settimana i dem hanno perso tre decimi e sono stimati al 21,8%. Vedremo se le imminenti regionali (in Campania, Puglia e Veneto) e la discussione sugli emendamenti alla legge di bilancio offrirà al Pd un'occasione per recuperare consensi.

Leggi anche
Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sale sopra il 30%: bene anche il M5s, cala la Lega

Ma la forbice si allarga anche con il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte registra un calo dello 0,2% e scende al 12%. In queste settimane i 5S hanno dovuto affrontare uscite importanti, come quelle della vicepresidente Chiara Appendino, dimessasi a seguito di una serie di tensioni con i vertici del partito, e di Rocco Casalino, storico responsabile della comunicazione pentastellata.

Tornando ai sondaggi, registriamo una leggera flessione anche per Lega e Forza Italia: perdono entrambi lo 0,1% e si posizionano rispettivamente, all'8,4% e 8,3%. Anche per gli alleati la manovra è un tema caldo, all'origine di fratture all'interno della maggioranza che sembrano destinate a riaprirsi ora che il testo si appresta ad essere modificato.

Nel centro sinistra, resta stabile Avs, al 6,6%, mentre Italia Viva è data in recupero su Azione. Il partito di Matteo Renzi incassa un +0,2% che lo fa salire al 2,5%, mentre Carlo Calenda scende al 3%. Seguono +Europa, all'1,7%, Democrazia Sovrana e popolare, all'1,4% (+0,1%) e Pace Terra Dignità (+0,1%), all'1,1%. Chiude la classifica Noi Moderati, con l'1% (-0,1%).

La fiducia nei confronti di Giorgia Meloni

Sale anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Complessivamente, chi dichiara di fidarsi molto o abbastanza della presidente del Consiglio arriva al 41,1%. Il 7,8% si fida poco, mentre il 50,6% – la maggioranza – dice di non avere alcuna fiducia in Meloni. Il restante 0,5% invece, preferisce non rispondere.

Politica Italiana
Sondaggi politici
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
atp finals
Sinner contro Alcaraz, la partita riprende dopo il malore di uno spettatore: 2-3 nel primo set
Quanto guadagna Sinner se vince le ATP Finals 2025 contro Alcaraz: montepremi ricchissimo
Sinner in finale alle ATP Finals ma pensa già al 2026: ha capito come diventare ancora più forte
Ligabue a Torino incontra Sinner per la prima volta: "Ti vedevo in campo e pensavo: questo è solo"
Perché Sinner sta imparando a parlare lo spagnolo da autodidatta, con risultati piuttosto curiosi
Sinner-Alcaraz oggi alle ATP Finals, orario e dove vedere la finale in TV e streaming
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views