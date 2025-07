Sondaggi politici, M5s vola e tutto il centrodestra cala: quanto sono distanti maggioranza e opposizione

Tutti i partiti del centrodestra perdono tutti terreno nei sondaggi politici, anche se in percentuali moderate. Cala anche il gradimento nei confronti del governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le forze dell'opposizione hanno risultati altalenanti, ma chi può essere sicuramente soddisfatto è il Movimento 5 stelle, che cresce e torna a superare il 14%.

Così, ora, la distanza tra i partiti di minoranza e quelli di maggioranza non sembra impossibile da richiudere. A mostrarli è il nuovo sondaggio di Ipsos realizzato per il Corriere della Sera, con risultati messi a confronto con quelli di un mese fa.

Fratelli d'Italia, FI e Lega in discesa

Fratelli d'Italia è al 28%. Un calo di appena due decimi nel giro quattro settimane non è particolarmente significativo, e il risultato in generale resta nella media che ci si aspetta da FdI: il distacco con gli avversari resta ampio (il Pd è sette punto più in basso), quello con gli alleati ancora di più. Non c'è da preoccuparsi per la tenuta del partito, ancora nettamente la prima forza politica in Italia, anche se i numeri dell'opposizione non sembrano poi così lontani, guardando alle possibili coalizioni.

A proposito di alleati, la Lega è all'8,5%. Ha perso tre decimi, dopo un periodo di crescita negli ultimi mesi, e resta così a circa venti punti di distanza da FdI: un dominio che il Carroccio non sembra in grado di scalfire, cose che forse sta iniziando a far innervosire Matteo Salvini. Forza Italia è all'8,1% e a sua volta ha perso lo 0,3%. Per quanto il partito di Antonio Tajani abbia esultato per l'approvazione della separazione delle carriere in Senato, la notizia non sembra aver avuto grande presa sull'elettorato. E forse non ha aiutato nemmeno l'intervento più esplicito del solito, in campo politico, di Pier Silvio Berlusconi. Noi moderati è all'1,1% (-0,1%).

La coalizione nel suo complesso raccoglie il 45,7%. Una percentuale che non può soddisfare del tutto i leader del centrodestra, anche se per il momento garantisce il primato nazionale rispetto all'opposizione. La distanza però non è molta. In più, scende il gradimento degli elettori nei confronti del governo (al 41%, a causa del calo di giudizi positivi) e anche quello verso Giorgia Meloni: al 43%, due punti in meno.

Mancano pochi mesi alle elezioni regionali che si terranno in autunno. L'appuntamento sta già impegnando Meloni, Tajani e Salvini per trovare una quadra sui candidati. La maggioranza dopo l'estate cercherà sicuramente di guadagnare consensi per evitare una sconfitta netta.

Bene il M5s, quanti voti prende il centrosinistra unito

Il Partito democratico è al 21,1%, in calo di tre decimi. Un risultato non positivo, ma neanche particolarmente preoccupante. Forse un segnale che gli elettori non hanno, per ora, reagito in modo particolare alle inchieste che hanno toccato il sindaco di Milano Beppe Sala e il candidato presidente delle Marche Matteo Ricci.

Il Movimento 5 stelle sale al 14,3% e guadagna addirittura un punto. È la forza politica che cresce di più, e come sempre non c'è un'unica spiegazione. È possibile che abbia aiutato la distinzione dal Pd, anche in occasione delle già citate inchieste, oppure che gli elettori abbiano premiato la linea anti bellica. Il M5s, peraltro, cresce anche se il gradimento nei confronti del suo leader Giuseppe Conte cala di due punti (al 26%). Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 5,8%.

Queste sono le tre forze dell'opposizione che finora hanno mostrato con più costanza di voler portare avanti una possibile coalizione. Sommate, al momento, raccoglierebbero il 41,2% dei voti. Un distacco non da poco, quello con il centrodestra, ma che non appare neanche incolmabile: quattro punti e mezzo.

Anche perché ci sono gli altri partiti di minoranza che possono giocare un ruolo decisivo. +Europa è al 2,2% e guadagna ben mezzo punto, Italia viva è stabile sempre al 2,2%. Invece Azione di Carlo Calenda scende al 2,6%, perdendo quattro decimi, mentre il gradimento per Calenda stesso scende al 16%.