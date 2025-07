Regionali, a che punto è l’indagine su Matteo Ricci e cosa significa per le elezioni nelle Marche

Il candidato presidente del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci, è indagato per corruzione. Il 30 luglio sarà ascoltato in Procura, e nel frattempo il Pd ha ribadito il suo sostegno. Il M5s, invece, prende tempo ma per ora non si tira indietro. L’accusa ha a che fare con degli affidi diretti realizzati dal Comune di Pesaro quando Ricci era sindaco.

La campagna elettorale del centrosinistra, nelle Marche, è diventata più complicata. Si voterà per le elezioni regionali 2025 il 28 e il 29 settembre, tra due mesi, ma il candidato dem Matteo Ricci è indagato per corruzione. La notizia è emersa pochi giorni fa, quando lo stesso Ricci ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia.

L'eurodeputato è coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto caso Affidopoli, ovvero una serie di affidi diretti che il Comune di Pesaro – che Ricci ha guidato dal 2014 al 2024 – fece a due associazioni, e che avrebbero portato forti guadagni al dirigente comunale che le promuoveva. L'ex sindaco, invece, ne avrebbe ricavato non un'entrata economica, ma "popolarità e consenso", secondo i pm. Il Pd ha sostenuto da subito il suo candidato, anche se la segretaria Elly Schlein non si è ancora espressa. Il Movimento 5 stelle, invece, ha deciso di prendere tempo per leggere le carte.

Cos'è il caso Affidopoli, l'indagine sugli affidi nel Comune di Pesaro

Il caso giudiziario vede indagate 24 persone. Al centro come detto ci sono gli affidi diretti del Comune di Pesaro nei confronti di due associazioni culturali: Opera Maestra e Stella Polare, entrambe presiedute da Stefano Esposto, che avrebbe avuto un accordo con un membro dello staff del sindaco che si occupava degli eventi, Massimiliano Santini. Negli anni ci sarebbero stati affidi contestati per circa 600mila euro.

Alle due associazioni sarebbero stati affidati lavori di vario tipo, dall'organizzazione di feste alla realizzazione di opere specifiche – in particolare, un murales dedicato a Liliana Segre e un casco enorme come omaggio al pesarese Valentino Rossi. Secondo i pm, però, Opera Maestra e Stella Polare sarebbero state di fatto delle scatole vuote, associazioni senza una vera struttura, che servivano solo per prendersi gli affidi e i contributi.

Poi, Santini avrebbe ricevuto in modo indebito denaro e altri benefici, per un valore complessivo di circa 107mila euro. Avrebbe usato la carta di Opera Maestra per acquisti, vacanze, noleggio di sci, acquisto di cellulare e mobili, ma anche le spese per il geometra e il geologo per una sua casa. Esposto, invece, avrebbe trasferito dei soldi dai conti delle associazioni ai suoi conti personali.

Di cosa è accusato Matteo Ricci e come si difende

L'accusa per Ricci è di corruzione. Che guadagno avrebbe avuto il sindaco, che secondo i magistrati era informato? Queste opere ed eventi pubblici realizzati "con modalità illegittime" gli avrebbero portato "una immagine di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e politica", e grazie a questo un "rilevante beneficio in termini di accresciuta popolarità e consenso". Ricci sarebbe responsabile di aver scelto Santini nel proprio staff senza esercitare i suoi "doveri di controllo", ma anche di aver chiesto "sponsorizzazioni a favore dell'associazione Opera Maestra".

L'ex sindaco si è difeso su giornali e trasmissioni tv dicendo che non si è mai occupato in prima persona di affidamenti o appalti, di chi concretamente avrebbe effettuato i lavori, cosa che legalmente non è compito del sindaco mai dei suoi dirigenti e amministratori. Si limitava a decidere gli interventi e poi vedeva che erano realizzati con successo.

Per quanto riguarda la presunta richiesta di fondi per Opera Maestra ad aziende locali, ha detto a Repubblica: "Ogni sindaco fa appello all’imprenditoria locale per sostenere le iniziative della città, che siano sociali, culturali, sportive. Ed è quello che ho sempre fatto, ma in maniera pubblica, ringraziando poi pubblicamente le aziende che decidevano di sponsorizzare un evento o un'opera". Mentre sull'accusa di aver guadagnato popolarità: "Facciamo l’ipotesi che il murale della Segre mi abbia portato consenso: a questo fine, cosa cambiava per me se a farlo era Tizio o Caio?". Se le accuse a Santini e Esposto si rivelassero fondate, ha insistito Ricci, lui sarebbe "parte lesa", perché il suo dipendente avrebbe violato la sua fiducia e quella del Comune.

Che effetto avrà l'indagine sulle elezioni regionali nelle Marche

L'indagine su Ricci ha scosso la campagna elettorale per le Marche, che sta ingranando ora che mancano due mesi al voto. Come detto, il Pd ha ribadito il suo sostegno al proprio candidato. Più delicato è, invece, il rapporto con il Movimento 5 stelle, storicamente molto duro nei confronti di politici e candidati anche solo indagati.

Inizialmente, Giuseppe Conte ha detto che il M5s procederà con cautela e si prenderà il tempo per leggere le carte e valutare quali sono le specifiche accuse a carico dell'ex sindaco. Ricci ha ribadito, sempre a Repubblica: "L'onestà e la trasparenza sono i miei valori, esattamente come lo sono dei Cinque stelle". È noto che, subito dopo l'arrivo dell'avviso di garanzia, Ricci ha avvisato sia Elly Schlein che Giuseppe Conte. E per ora il confronto resta aperto.

Molto potrebbe dipendere anche da quali dettagli dell'inchiesta emergeranno, nei prossimi giorni, e cosa dirà Ricci alla Procura: è convocato il 30 luglio. Se per il M5s la situazione dovesse diventare insostenibile, politicamente, l'appoggio a Ricci potrebbe anche saltare. Ma gli effetti non si sentirebbero solo nelle Marche: dem e pentastellati hanno costruito un sistema di alleanze che coinvolge anche le altre Regioni al voto in autunno, e in particolare in Campania sembra vicina l'ufficialità sulla candidatura del M5s Roberto Fico. La questione è delicata.