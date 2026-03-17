Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, la Lega scende ancora: Vannacci sale al 3,5%, quanti voti toglie al centrodestra

La Lega scende ancora nei sondaggi. Si ferma al 6,6% appaiata con Avs. Futuro Nazionale di Vannacci sale a 3,5% (allo stesso livello di Azione). FdI è stabile, al 29,4%, seguito dal Pd. Bene il M5s. Ecco l’ultimo sondaggio Swg.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

A più di un mese dal divorzio con Vannacci e a pochissimi giorni dal referendum sulla giustizia, la Lega scende ancora nei sondaggi. Si ferma al 6,6% appaiata con Alleanza Verdi-Sinistra. Prosegue l'erosione di consensi nel centrodestra a opera dell'ex generale. Il suo partito, Futuro Nazionale, sale a 3,5% (allo stesso livello di Azione). Fratelli d'Italia è stabile, al 29,4%, seguito dal Pd. Bene il Movimento 5 Stelle. Ecco nel dettaglio che cosa dice l'ultimo sondaggio di Swg.

Le intenzioni di voto e i consensi ai partiti

Tra pochi giorni si giocherà una partita importante per il centrodestra. Il referendum sulla giustizia è alle porte e la premier sta tentando il tutto per tutto per convincere gli indecisi e far vincere il Sì. In questo momento l'attenzione della maggioranza è rivolta all'appuntamento del 22 e 23 marzo, quando i cittadini italiani saranno chiamati a decidere se promuovere o bocciare la riforma Nordio. Lunedì prossimo, dopo settimane di tensioni e polemiche che hanno radicalizzato lo scontro tra politica e magistratura, conosceremo l'esito di un match che si preannuncia un testa a testa fino all'ultimo minuto.

Fino a questo momento Fratelli d'Italia ha evitato di contrassegnare la riforma con simboli di partito e anche ieri Meloni ha ribadito che il referendum non sarà un voto su di lei. Per mandare a casa il governo – ha ripetuto – ci saranno le politiche, nel 2o27. È chiaro però che una bocciatura sarebbe una sconfitta su tutti i fronti. Perdere il referendum, dopo tre anni di successi elettorali, creerebbe una prima crepa nel robusto muro di consensi costruito attorno alla maggioranza. Sopratutto a Fratelli d'Italia, che oggi è al 29,4% e traina l'intera coalizione.

Leggi anche
Sondaggi politici, Vannacci ora prende la metà dei voti della Lega: FdI scende, il Pd in crescita

In questi mesi il centrodestra ha già perso qualche pezzo. La Lega è scesa al 6,6% (-0,2% nell'ultima settimana), il risultato peggiore da quando il partito di Matteo Salvini è tornato al governo, nel 2022. Il calo del Carroccio è dovuto principalmente all'ingresso nello scenario politico di Futuro Nazionale, oggi al 3,5% (+0,1%), e ha finito per modificare gli equilibri della maggioranza, avvantaggiando Forza Italia. Gli azzurri registrano una flessione dello 0,2% e si piazzano all'8,0%, accreditandosi definitivamente come il secondo partito di governo.

Nel centrosinistra invece, segno positivo per il Movimento 5 Stelle, che incassa tre decimi e sale al 12,3%. Nessuna grande variazione per il Pd, al 21,7% (-0,1%), mentre Alleanza Verdi-Sinistra raccoglie il 6,6% (-0,2%).

Infine i partiti più piccoli: Azione, prende il 3,5% (+0,2%), seguita da Italia Viva, al 2,3% (-0,1%) e da +Europa, all'1,5%. Chiude Noi Moderati con l'1,1% (+0,1%).

Politica Italiana
Sondaggi politici
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Israele bombarda Teheran e Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai, colpita l’ambasciata Usa in Iraq
Attacco base italiana in Kuwait, Tajani: "Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran: gli scenari ora che Trump l'ha attaccata
Il generale Capitini: "I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi": la denuncia di Amnesty
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views