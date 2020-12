Il consenso per la Lega di Matteo Salvini crolla ai minimi nei sondaggi: mai era arrivato a un livello così basso dalle elezioni politiche del 2018. Di conseguenza, il Partito democratico accorcia lo svantaggio che lo separa dal Carroccio. Fratelli d'Italia si conferma saldamente la terza forza politica nel Paese e Forza Italia chiude l'anno in tendenza positiva. In poche parole, questo è il quadro, evidenziato dalla media dei sondaggi politici elettorali dell'ultima settimana elaborata da Termometro Politico. Il periodo preso in esame va dal 19 al 24 dicembre e gli istituti analizzati sono Ipsos, Tecné, Quorum, SWG, Euromedia Research e Bidimedia. Vediamo nel dettaglio cosa emerge dalle intenzioni di voto e come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

La Lega chiude il 2020 confermandosi la prima forza politica nel Paese. Tuttavia, rispetto alla precedente settimana presa in esame, il partito di Matteo Salvini registra un, seppur lieve, calo. E si ferma al 23,4%, arretrando al suo minimo riscontrato da maggio 2018. Dall'altro lato, è sempre più vicino il Partito democratico che riduce il divario con il Carroccio. I dem si attestano infatti al 20,7%, a meno di tre punti percentuali dagli avversari.

Fratelli d'Italia si conferma invece la terza forza politica nel Paese, avendo ormai saldamente convalidato il sorpasso del Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giorgia Meloni arriva infatti al 16,3% contro il 14,5% dei pentastellati. Fratelli d'Italia, inoltre, è la forza che più è crescita nell'ultimo anno, guadagnando circa 6 punti percentuali in 12 mesi. Chiude l'anno in tendenza positiva anche Forza Italia, che ottiene il 7,5% nella media dei maggiori sondaggi. In generale il centrodestra si attesta al 47,7%, con oltre 6 punti percentuali di vantaggio sull'area di governo.

Per quanto riguarda invece i partiti più piccoli, Azione di Carlo Calenda appare al 3,2%, così come Sinistra/Leu. Arriva invece appena al 3%, cioè alla soglia di sbarramento, Italia Viva di Matteo Renzi. Al 2% troviamo infine +Europa.