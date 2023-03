Sondaggi politici, il Pd vola da solo: tutti gli altri perdono voti, da Fratelli d’Italia al M5s Nel nuovo sondaggio politico di Tecnè e Dire, il Partito democratico di Elly Schlein è l’unico dei principali partiti italiani che guadagna consensi, superando il Movimento 5 stelle. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia calano leggermente, mentre m5s e Terzo polo hanno perdite più consistenti.

A cura di Luca Pons

Per il Pd continua la spinta dell'effetto Elly Schlein, mentre tutti gli altri partiti principali perdono consensi. Nell'ultimo sondaggio politico realizzato da Tecnè e Dire la crescita del Partito democratico, che supera il Movimento 5 stelle come secondo partito in Italia – e primo partito dell'opposizione.

Fratelli d'Italia resta decisamente il primo partito, ma è in leggero calo e sembra avere ormai raggiunto il massimo della popolarità. Scendono anche gli altri partiti del centrodestra, il Terzo polo e il M5s: per trovare un altro partito che guadagna voti oltre al Pd, bisogna guardare all'Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa.

Il Pd gode ancora dell'effetto Schlein, Movimento 5 stelle superato

Il Partito democratico va al 17,2% dei consensi, la cifra più alta degli ultimi mesi, con un +0,5% in una settimana. Il boom di voti è evidentemente legato alle elezioni primarie che si sono tenute la scorsa domenica 26 febbraio e all'elezione di Elly Schlein come segretaria del partito. Il dato attuale è comunque più basso del 19% ottenuto dal Pd alle elezioni del 25 settembre 2022, ma il trend di risalita, se durasse anche nelle prossime settimane, potrebbe riportare il Partito democratico su quei livelli.

Al contrario, il Movimento 5 stelle scende al 16,8%, perdendo lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa. Così, dal secondo partito d'Italia diventa il terzo nei sondaggi. Il calo potrebbe essere dovuto allo stesso ‘effetto Schlein': con la nuova segretaria il Pd dovrebbe spostarsi su posizioni più di sinistra, un'area politica che negli ultimi mesi è stata occupata dal M5s di Giuseppe Conte. In generale, dopo una crescita molto pronunciata avvenuta dopo le elezioni politiche di settembre 2022, il Movimento sembra aver toccato l'apice dei voti: da diverse settimane oscilla attorno al 17% dei voti, senza andare oltre.

Gli unici altri partiti a vedere un aumento dei voti, come detto, sono quelli che alle elezioni hanno fatto parte della coalizione di centrosinistra e che oggi si muovono attorno alla soglia di sbarramento del 3%. L'Alleanza Verdi-Sinistra è al 3,2%, con un +0,1%, mentre +Europa va al 2,5%, guadagnando a sua volta un decimo percentuale.

Perde punti tutto il centrodestra: giù Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia

Tutti gli altri partiti italiani hanno perso voti nell'ultima settimana, anche se in quantità modesta. Fratelli d'Italia è al 31% dei consensi: Giorgia Meloni è ancora alla guida del primo partito d'Italia, nettamente, ma nell'ultima settimana ha avuto un calo dello 0,1%. Lo stesso vale per la Lega di Matteo Salvini, che scende al 9,1%, e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, che cala al 7,7%.

Con questi numeri, i tre partiti principali del centrodestra raccolgono complessivamente il 47,8% dei consensi. Un dato decisamente più alto di quello già positivo delle ultime elezioni, dove erano arrivati al 43%. La crescita è stata soprattutto di Fratelli d'Italia, con un +5% negli ultimi cinque mesi.

Il Terzo polo scende ancora nei consensi, Calenda e Renzi accelerano verso il partito unico

Un calo più pronunciato arriva per il Terzo polo di Azione e Italia viva. La coalizione guidata da Carlo Calenda e Matteo Renzi è al 7,2%, con un -0,2% in una settimana. Diversi esponenti Terzo polo, incluso lo stesso Renzi, si sono detti soddisfatti dell'elezione di Schlein, perché crede che lo spostamento a sinistra aumenterà il numero di elettori centristi che non sono disposti a votare Pd e cercano un'alternativa.

Anche per questo, negli ultimi giorni Calenda e Renzi hanno accelerato gli sforzi per arrivare alla creazione di un partito unico. Per ora però, a tre settimane dalla batosta delle elezioni regionali di Lombardia e Lazio, il Terzo polo continua a perdere voti e si ritrova a essere la sesta forza politica del Paese, distaccata anche da Forza Italia.