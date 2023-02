Renzi è entusiasta della vittoria di Schlein: “Pd combatterà con Conte, noi siamo altro” Per Matteo Renzi l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd è l’occasione per completare il percorso cominciato con la scissione del 2019: “Sono entusiasta – scrive nella sua enews – lo spazio politico del nuovo Pd è sulla frontiera dei 5 Stelle, non sulla nostra”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Non nasconde l'entusiasmo, Matteo Renzi, nel parlare dell'elezione di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico. Il motivo è semplice: secondo il leader di Italia Viva la svolta del Pd comporterà un vantaggio per il suo partito e per il Terzo polo. Renzi comincia con i complimenti a Schlein, con la sua vittoria che "cambia la politica italiana". E sottolinea: "Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento 5 Stelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. È un dato di fatto che la vittoria di Schlein cambia la pelle del Pd".

Renzi dice che il suo Pd non esiste più, ma ce n'è un altro: "Migliore? Peggiore? Più forte? Più debole? Chissà. Non ci interessa – scrive ancora il leader di Italia Viva – A questo nuovo Pd che parla un linguaggio diverso sul reddito dicittadinanza, sul nucleare, sulla politica estera, sulle tasse non possiamo che augurare buon lavoro con il rispetto di chi vede finalmente chiarito che ci sono due strade diverse". Il 26 febbraio 2023 "si è concluso il percorso iniziato nel settembre 2019 con la nascita di Italia Viva".

"Io sono entusiasta – esulta Renzi – Perché si compie un passaggio fondamentale per la costruzione del nuovo progetto. Vengono giù gli alibi di chi ancora pensava di poter coltivare il riformismo dentro il Pd". Ma non c'è nessuna campagna acquisti all'orizzonte: "Non puntiamo all’esodo dei dirigenti nel 2023, ma all’esodo degli elettori nel 2024. Lì si voterà con il proporzionale puro alle europee. Le forze politiche che compongono Renew Europe sono già oggi accreditate di più del 10% nei sondaggi".

Poi Renzi annuncia l'accelerazione sul partito unico con Azione: "Lavoreremo su simbolo, manifesto, nome, adesioni in un percorso democratico e affascinante. Le porte sono aperte". E conclude: "Brava Elly Schlein, buon lavoro, fai la tua partita come è giusto che sia. Noi faremo la nostra, con il sorriso e senza più litigi quotidiani con il Pd. Perché ormai lo spazio politico del nuovo Pd è sulla frontiera dei 5 Stelle, non sulla nostra. Sarà cruenta la battaglia a sinistra tra Schlein e Conte. Noi siamo altro, siamo altrove".