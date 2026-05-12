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Sondaggi politici, il campo largo accorcia sul centrodestra: Schlein avanti su Conte alle primarie

Nel sondaggio Winpoll, Fratelli d’Italia resta primo partito ma il distacco dal Pd si riduce. Intanto tra gli elettori progressisti Elly Schlein prevale nettamente su Giuseppe Conte in un’ipotetica sfida per la guida della coalizione.
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A cura di Francesca Moriero
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Gli ultimi dati del sondaggio di Winpoll arrivano in una fase in cui il quadro politico italiano continua lentamente a ridefinirsi. Non ci sono movimenti improvvisi o ribaltoni, ma una serie di piccoli spostamenti che, settimana dopo settimana, stanno riducendo alcune distanze considerate fino a pochi mesi fa più solide. Il centrodestra resta davanti, ma con margini meno ampi; il campo progressista continua invece a muoversi attorno a un doppio processo: da una parte la ricerca di una maggiore compattezza elettorale, dall'altra il consolidamento di una leadership riconoscibile. È dentro questo contesto che va letto il nuovo sondaggio, che fotografa contemporaneamente le intenzioni di voto e gli equilibri interni all'opposizione.

Fratelli d'Italia resta primo partito, ma il vantaggio si assottiglia

Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 26,6%, mantenendo una distanza significativa sugli avversari ma scendendo sotto quella soglia del 27% che, negli ultimi mesi, aveva rappresentato una sorta di linea stabile del consenso. Alle spalle cresce il Partito Democratico, che arriva al 23%. Il distacco tra i due partiti si riduce così a poco più di tre punti e mezzo, un margine più contenuto rispetto a molte rilevazioni precedenti.

Il dato non basta però a parlare di inversione degli equilibri, ma conferma una tendenza già emersa in altri sondaggi: il vantaggio del centrodestra resta, ma appare molto meno largo e molto meno consolidato.

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Movimento 5 Stelle in rallentamento, AVS supera la Lega

Più complessa la situazione del Movimento 5 Stelle, che si attesta all'11,4%. Un dato che mantiene il partito in una posizione centrale negli equilibri dell'opposizione, ma che appare più debole rispetto alle settimane precedenti. Uno degli elementi più interessanti riguarda invece Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 7,5% e supera nettamente la Lega, ferma al 6,4%. Un sorpasso che ha anche un peso simbolico, perché segnala la crescita di un'area progressista più radicale proprio mentre il partito guidato da Matteo Salvini continua a faticare.

Nel centrodestra, inoltre, Forza Italia consolida il ruolo di seconda forza della coalizione all’8,5%, rafforzando ulteriormente il riequilibrio interno al blocco governativo.

Le altre forze e un quadro ancora frammentato

Fuori dai partiti maggiori, Futuro Nazionale raggiunge il 3,7%, confermando una crescita lenta ma costante. Italia Viva si attesta al 3,1%, mentre Azione è al 2,7%. Più indietro +Europa all’1,3% e Pace Terra Dignità all'1,5%. Numeri che continuano a raccontare uno spazio politico molto frammentato e ancora incapace di trovare un centro di gravità stabile.

Primarie del campo largo: Schlein prevale nettamente

Accanto alle intenzioni di voto, il sondaggio misura anche uno scenario politico che da mesi attraversa il dibattito dell'opposizione: l'ipotesi di primarie per scegliere una leadership comune del campo largo. Nel confronto diretto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, la segretaria del Pd prevale con il 61% contro il 39%. Il dato più significativo è che Schlein risulta avanti praticamente in tutte le categorie analizzate. Ottiene i risultati migliori tra i più giovani e tra gli elettori più anziani, cresce soprattutto tra le donne e domina nettamente nel Nord e nel Centro del Paese. Conte resta invece competitivo quasi esclusivamente nel Mezzogiorno, dove il margine tra i due si riduce fino quasi a scomparire.

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