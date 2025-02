video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia supera il 30% e traina il centrodestra: Lega sopra FI FdI cresce ancora e si attesta al 30,8%. Il Pd in calo si ferma al 21,4%. La Lega supera Forza Italia, all'8,7%. Sale al 10,7% il M5s. Ecco l'ultimo sondaggio di Lab2101.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia cresce ancora e supera il 30%. Il Partito democratico perde un decimo e si ferma al 21,4%. Lieve calo anche per Lega e Forza Italia, con gli azzurri indietro rispetto al Carroccio. Sale al 10,7% il Movimento 5 Stelle. Ecco l'ultimo sondaggio di Lab2101.

Chi scende e chi sale nei sondaggi politici

Fratelli d'Italia continua a crescere e guadagna due decimi. Un +0,2% che fa salire il partito di Meloni al 30,8%. Il partito è stabilmente primo e gode di un forte consenso che per ora non è stato scalfito dalle polemiche di quesiti giorni.

Il caso Almasri, con l'indagine partita dal Tribunale dei ministri nei confronti di Meloni, i ministri Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano su impulso della Procura di Roma dopo l'esposto dell'avvocato Li Gotti, non ha influenzato le intenzioni di voto. E neppure, per ora, il caso Paragon su cui il governo è stato chiamato a rispondere in Parlamento per chiarire il suo ruolo nello spionaggio illegale ai danni di sette italiani, tra cui il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e Luca Casarini, tramite lo spyware Graphite.

La crescita di FdI prosegue e traina tutto il centrodestra, che raccoglie il 48,5%. Sia Forza Italia che Lega infatti, riportano un leggero calo. Entrambi scendono dello 0,1%, che porta il Carroccio all'8,7% e FI all'8,4%. Per ora quindi, i leghisti risultano avanti sugli azzurri, ma tra i due è testa a testa.

Per quanto riguarda il centrosinistra invece, la coalizione resta complessivamente stabile, nonostante il calo del Partito democratico. Il Pd perde uno 0,1% e scende al 21,4%. Attualmente quindi il partito di Elly Schlein si trova abbastanza distante da Meloni, a più di otto punti, ma nei prossimi mesi potrebbe recuperare terreno.

Va meglio il Movimento 5 Stelle che guadagna due decimi e si posiziona al 10,7%. Tutto sommato il partito di Conte resta sotto l'11%, distante dalle altre due principali forze politiche del Paese.

Al 5,8% si trova invece, Alleanza Verdi-Sinistra, che riporta una leggera flessione, di appena 0,1%. Complessivamente il centrosinistra raccoglie il 37,9%.

Più in fondo si trovano i partiti più piccoli che gravitano attorno alla soglia di sbarramento. Tra questi c'è Azione, che al momento si posiziona al 3,2%, con un calo dello 0,1% Al 2,9% invece, c'è Italia Viva, che recupera un decimo nell'ultima settimana. Poco distante si colloca Più Europa, con una crescita dello 0,1%, che fa posizionare il partito di Riccardo Magi al 2,4%. Segue, in ultima posizione, Sud Chiama Nord di Cateno de Luca, all'1,6%.