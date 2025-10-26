Politica
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia oltre il 30%, cresce anche il Pd: FI stacca la Lega

FdI continua a crescere e così pure il consenso nei confronti di Giorgia Meloni. Sale anche il Pd, mentre continua la discesa del M5s. FI stacca la Lega. Ecco l’ultimo sondaggio Dire-Tecné.
A cura di Giulia Casula
Fratelli d'Italia continua a crescere e così pure il consenso nei confronti di Giorgia Meloni. Bene anche il Pd, mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno. Forza Italia è quasi tre punti avanti alla Lega. Vediamo che cosa è emerso dall'ultimo sondaggio Dire-Tecnè.

FdI è al 30,8% resta primo 

Si conferma la crescita di Fratelli d'Italia. Rispetto a una settimana fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,1% e 0,7% e si attesta al 30,8%.

Aumenta anche il gradimento del Partito democratico, che sale al 21,7%, grazie a un +0,3% sia sulla settimana che sul mese. Dopo un periodo di leggera flessione, ora i dem sembrano essersi ripresi nei sondaggi.

Continua invece, la discesa del Movimento 5 Stelle che in una settimana perde lo 0,4% (-0,8% nel mese) e scende all'11,8%. Il partito di Giuseppe Conte vede avvicinarsi Forza Italia. Gli azzurri si trovano a pochi zero virgola, stabili rispetto alla scorsa settimana, all'11,2%. Invariato anche l'andamento della Lega, che è rimasto fermo all'8,5%. In questa rilevazione il divario tra i due alleati è particolarmente ampio, a favore di FI.

Segue Alleanza Verdi-Sinistra, che incassa un +0,1% nell'ultima settimana ma un -0,4% nel mese e si posiziona al 6%. Chiudono la classifica Azione, al 3,6%, Italia Viva al 2% e +Europa, all'1,5%.

La classifica dei leader

Sale leggermente il consenso di Giorgia Meloni che in una settimana guadagna lo 0,1% e raccoglie il 46,4%. Segue al secondo posto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani: il leader di Forza Italia prende il 39,6% dei (+0,1%). Il presidente del Movimento 5Stelle Giuseppe Conte invece, scende al 30,9% (-0,2%). Poco distante la segretaria del Pd Elly Schlein, che guadagna lo 0,1% e sale al 28,9%. Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini si ferma al 27,2%. Più in fondo gli altri leader: Carlo Calenda di Azione si attesta al 21,1% (+0,1%), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra sono 15,7% e al 15,5% e infine, Riccardo Magi di +Europa con il 14,2% e Matteo Renzi di Italia Viva al 13,5%.

La fiducia nel governo

Cresce anche la fiducia degli italiani nei confronti del governo Meloni. L'esecutivo guadagna lo 0,3% nell'ultima settimana e lo 0,8% rispetto a un mese fa. Un incremento che fa raccogliere alla squadra della premier il 43,3% del gradimento. Una fetta maggioritaria degli intervistati però continua a non avere fiducia. Una quota che corrisponde al 49,2%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a una settimana fa e dello 0,5% nel mese. Nel restante 7,5% invece, coloro che dichiarano di "non sapere".

Politica Italiana
Sondaggi politici
