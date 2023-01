Sondaggi politici, Fratelli d’Italia domina mentre il Movimento 5 Stelle stacca il Pd Secondo l’ultimo sondaggio politico di Euromedia Research, Fratelli d’Italia continua a dominare nelle intenzioni di voto. Con oltre dieci punti di distacco da Meloni prosegue il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

A cura di Tommaso Coluzzi

La luna di miele di Giorgia Meloni con il Paese continua, almeno per ciò che riguarda i sondaggi politici. L'ultima rilevazione di Euromedia Research, pubblicata sul quotidiano La Stampa, conferma le tendenze degli ultimi mesi. Fratelli d'Italia è stabilmente il primo partito nelle intenzioni di voto, con un distacco abissale accumulato nei confronti delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle si è ormai affermato come seconda forza nel Paese, vincendo la concorrenza con il Partito Democratico. I dem – che discutono del prossimo segretario e del congresso costituente del partito – continuano a perdere punti senza riuscire a segnare una reale inversione di marcia.

Fratelli d'Italia vola, testa a testa tra 5 Stelle e Pd

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ancora in testa nelle intenzioni di voto, come conferma il sondaggio di Euromedia Research: il partito della presidente del Consiglio è al 28,2%. A inseguire – anche se a distanza abissale, c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha staccato i diretti concorrenti del Partito Democratico. I grillini, secondo la rilevazione, sono al 17,5%, mentre i dem di Enrico Letta seguono al 16,7%. I due principali partiti di opposizione, se decidessero di unire nuovamente le loro forze, potrebbero superare i trenta punti percentuali.

Lega davanti a Azione-Italia Viva, crollano Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini è al 9,0%, in leggera ripresa rispetto alle elezioni di settembre ma comunque in enorme difficoltà se si vanno a guardare i risultati raggiunti negli ultimi anni. A seguire c'è il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che presto diventerà un partito unico centrista. Calenda e Renzi raccolgono l'8,3%, seguiti da Forza Italia di Silvio Berlusconi: il partito azzurro resta stabile al 7,0%, confermandosi terza forza nel centrodestra di governo. Chiudono la lista delle intenzioni di voto Per l'Italia con Paragone al 2,6%, +Europa al 2,5%, l'Alleanza Verdi e Sinistra all'1,9%, Noi Moderati all'1,0% e Centro Democratico allo 0,5%.