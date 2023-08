Sondaggi politici, Fratelli d’Italia domina e la Lega torna sopra il 10%: il Pd fatica, sale il M5s Crescono tutti i partiti del centrodestra, e la Lega arriva al 10,2%. Nell’opposizione invece c’è un calo generale, con l’unica eccezione del M5s, che guadagna più di mezzo punto. Ecco chi sale e chi scende, secondo il sondaggio politico di Lab2101.

A cura di Luca Pons

Settimana positiva per il centrodestra: nell'ultimo sondaggio politico elaborato da Lab 21.01 per Affari italiani, tutti i partiti della maggioranza guadagnano consensi. Su Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e anche Noi moderati. Al contrario, tutto il centrosinistra perde leggermente terreno, mentre tra le opposizioni l'unico schieramento a crescere è il Movimento 5 stelle.

Centrodestra in crescita, la Lega torna sopra il 10%

Fratelli d'Italia va al 29,4%, facendo registrare un +0,3% rispetto alla scorsa rilevazione. E, come detto, Giorgia Meloni è accompagnata anche dagli alleati. La Lega vede un balzo dello 0,6% e sale in doppia cifra: 10,2%. Forza Italia con il 7,6% è più indietro, ma resta in linea con il risultato ottenuto alle scorse elezioni politiche, nel settembre del 2022.

Con Noi moderati (0,7%, +0,2%) si chiude la coalizione di centrodestra. Dall'ultimo sondaggio, la maggioranza ha guadagnato l'1,2% dei consensi ed è salita al 47,6%. Alle ultime elezioni era arrivata al 44%. Negli ultimi mesi, la crescita è stata soprattutto di Fratelli d'Italia, anche se un contributo in parte è venuto anche dalla Lega.

Pd stabile, nell'opposizione sale solo il M5s

Il Partito democratico scende al 20,2%, con leggero passo indietro: -0,1%. Dopo le prime settimane della gestione di Elly Schlein, quando l'entusiasmo aveva portato il partito dal 16% al 20% nella maggior parte dei sondaggi, la crescita si è fermata. Per ora, la segretaria e il resto del partito non sembrano aver trovato il modo di continuare a raccogliere consensi e chiudere il distacco con Fratelli d'Italia.

Il Movimento 5 stelle cresce in modo deciso, invece: +0,7%, va al 15,8%. Si tratta di un risultato non molto lontano da quello delle scorse elezioni. Prima dell'elezione di Schlein, il M5s aveva vissuto un periodo di crescita costante ed era arrivato a insidiare il posto di primo partito dell'opposizione, nei sondaggi. Negli ultimi mesi, il suo ruolo e i suoi numeri sembrano essersi stabilizzati.

Tra gli altri partiti, c'è un calo per Azione (3,9%, -0,3%) e Italia viva (2,7%, -0,1%). I due partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi, rispettivamente, stanno attraversando in questi giorni una nuova rottura che rende ancora più distante la possibilità di una nuova alleanza, come alle ultime elezioni. Insieme, i due raccoglierebbero oggi poco meno del 7%.

Ci sono poi gli altri schieramenti del centrosinistra. L'Alleanza Verdi-Sinistra scende al 3,4% dal 3,6%, mentre +Europa è al 2,6% (-0,1%). Il centrosinistra nel suo complesso raccoglie il 26,2%, che ipoteticamente sommato al 15,8% del Movimento 5 stelle porterebbe al 42%. Aggiungendo anche i voti di Italia viva e Azione, poi, la super-coalizione (oggi molto improbabile) raccoglierebbe il 47,3%. A pochi punti percentuali dal centrodestra.