Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla ma resta in testa: volano 5 Stelle, Lega e Forza Italia Nell’ultimo sondaggio politico di Ipsos Fratelli d’Italia perde più di un punto ma resta in testa, mantenendo un distacco abissale con alleati e avversari. Risalgono, intanto, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

La parabola ascendente di Fratelli d'Italia nei sondaggi politici si sgonfia improvvisamente, ma per Meloni e i suoi si tratta solamente di un primo campanello d'allarme e nulla più. Il distacco accumulato dal partito della presidente del Consiglio rispetto agli avversari (e agli alleati), infatti, resta in ogni caso abissale. Ma, secondo quanto rilevato da Nando Pagnoncelli di Ipsos per il Corriere della Sera, nell'ultimo mese il partito che ha trionfato alle scorse elezioni ha per la prima volta invertito la marcia. Dalle retrovie risalgono gli alleati di governo – Lega e Forza Italia – ma anche il Movimento 5 Stelle, in continua crescita. Vediamo le percentuali di tutti i partiti.

Giù Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle stacca il Pd

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta stabilmente in testa nelle intenzioni di voto, come conferma il sondaggio politico di Pagnoncelli. C'è tuttavia da segnalare una prima importante battuta d'arresto: nell'ultimo mese il partito della presidente del Consiglio perde l'1,2%, scendendo al 30,5%. La distanza con gli avversari, però, resta molto ampia: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte – seconda forza politica nel Paese, sondaggi alla mano – nonostante cresca dello 0,6% non va oltre il 18,2%. Segna una leggerissima risalita anche il Partito Democratico dell'uscente Enrico Letta, nell'attesa di sapere chi sarà il nuovo segretario: più 0,1% e ritorna al 16,4%.

Lega e Forza Italia crescono e prendono punti a Meloni

Nelle retrovie c'è senz'altro più movimento. La Lega di Matteo Salvini – seppur lontanissima dai livelli passati – prova a risalire con un più 0,5% che la riporta all'8,3%. Forza Italia di Silvio Berlusconi, intanto, fa un balzo in avanti dello 0,6% e passa al 6,8%. In pratica i due principali alleati di Giorgia Meloni recuperano quanto viene perso dal partito della leader di governo.

Tra Salvini e Berlusconi c'è sempre il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che cresce dello 0,1% e risale al 7,1%. L'alleanza Verdi e Sinistra fa un passo avanti e guadagna lo 0,3%, finendo al 4,1%. Cala Italexit con Paragone: meno 0,1% e scende al 2,2%. Stabile +Europa al 2%, chiudono Unione popolare all'1,3%, Italia popolare e sovrana all'1,3% e Noi moderati all'1%.