Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cresce ancora e allontana il Pd: Lega dietro FI FdI vola sopra il 30% e traina i consensi del centrodestra. Il Pd retrocede al 23,6% e allunga lo stacco con Meloni. Vanno meglio M5s e Avs, che recuperano qualche decimo. Lieve calo per la Lega, che resta dietro Forza Italia. Ecco l'ultimo sondaggio di Emg different.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia vola sopra il 30%, mentre il Partito democratico retrocede di due decimi, al 23,6%. Segnali positivi per il Movimento 5 Stelle e per Alleanza Verdi-Sinistra, che salgono nei consensi. La Lega cala leggermente e cede il passo a Forza Italia, al 9,1%. Vediamo chi scende e chi sale nei sondaggi secondo l'ultima rilevazione di Emg different.

Come vanno i consensi nel centrodestra

A trainare le preferenze nel centrodestra è Fratelli d'Italia, che continua a crescere in linea con il trend positivo degli ultimi mesi. Dapprima l'incremento riportato a gennaio di quest'anno era stato ricondotto al successo legato alla liberazione di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran, ma nelle settimane successive la crescita si è rivelata sostenuta. Anzi, i consensi di FdI sono rimasti alti nonostante le polemiche che recentemente hanno colpito il principale partito di governo.

Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare il caso Almasri, la vicenda Paragon e le mozioni di sfiducia ai ministri Carlo Nordio e Daniela Santanché non hanno causato grandi scossoni. Attualmente Fratelli d'Italia è primo e si posiziona oltre la soglia ‘psicologica' del 30%. Precisamente, grazie a una crescita dello 0,3%, il partito di Giorgia Meloni raccoglie un buon 30,3% delle preferenze.

Nel resto del centrodestra invece, la situazione dei consensi appare decisamente più "stagnante". Al di là di qualche variazione minima, non si rilevano particolari balzi in avanti o retrocessioni e il quadro è pressoché lo stesso emerso nell'ultima consultazione elettorale a livello nazionale (ovvero le europee di giugno 2024). Forza Italia non perde né guadagna punteggio ma resta stabile al 9,1%. La Lega invece, registra un lieve calo (-0,1%), che la fa allontanare dagli azzurri, all'8,6%.

Chi va meglio e chi va peggio nel centrosinistra

Per quanto riguarda il centrosinistra, l'andamento dei consensi appare più variabile. Il Partito democratico, che aveva riportato buoni segnali di crescita a fine 2024, ora risulta in leggera flessione (-0,2%) con il 23,6%. Non si tratta certamente di un trend negativo – i dem restano comunque il primo partito dell'opposizione – ma la variazione contribuisce ad aumentare il divario con FdI.

Ultimamente le cose sembrano andare meglio per il Movimento 5 Stelle, che è riuscito a recuperare qualche decimo. Ora il partito di Giuseppe Conte è all'11,6% (+0,2%), ma dovrà rimboccarsi le maniche per riconquistare le posizioni perdute.

Va bene anche Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagna un +0,3% in una settimana e sale al 6,2%. Diversamente, i partiti dell'area centro-liberale rimangono tutti sotto la soglia del 3%: Azione è al 2,4% (+0,1%) mentre Italia Viva è al 2,5% (-0,1%), seguite da +Europa, all'1,8% (-0,1%) e da Noi Moderati (1,3%).