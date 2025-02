Nordio e Santanché, doppia mozione di sfiducia in diretta dalla Camera: si parte alle 11 con il ministro della Giustizia

In diretta le due mozioni di sfiducia nei confronti di Nordio e Santanché oggi alla Camera: alle ore 11:00 inizia la discussione generale sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia per il caso Almasri. Nel pomeriggio, dopo le 15:30, è in programma la discussione sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo dopo il rinvio a giudizio per il caso Visibilia. La discussione dovrebbe concludersi con la votazione finale dopo una serie di rinvii. Le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Nordio sono state depositate da quasi tutti i partiti dell'opposizione: Partito democratico, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia viva e +Europa. La mozione nei confronti di Santanchè è stata sottoscritta dal Movimento 5 stelle. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha commentato nessuna delle mozioni.

16 minuti fa 09:00 Dove seguire in diretta le mozioni di sfiducia a Nordio e Santanchè La discussione delle mozioni di sfiducia sarà disponibile nella diretta streaming ufficiale della Camera. Sarà trasmessa anche da Fanpage.it sui propri canali, dove si potrà seguire per intero sia la discussione su Nordio in mattinata sia, nel pomeriggio, la votazione sulla sfiducia a Santanchè. A cura di Luca Pons 45 minuti fa 08:30 A che ora iniziano le discussioni alla Camera sulle mozioni di sfiducia Alle ore 11 si partirà con la discussione generale sulla mozione di sfiducia per il ministro Nordio. Questa dovrebbe occupare buona parte della mattinata. Nel pomeriggio, poi si passerà alla ministra Santanchè. Alle 15.30 è prevista una commemorazione per Luca Attasio e Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo quattro anni fa. Subito dopo si aprirà l'esame della mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè. A cura di Luca Pons 1 ora fa 08:01 Nordio e Santanché, oggi la doppia mozione di sfiducia alla Camera in diretta Oggi alle ore 11 alla Camera inizia una seduta che vedrà ben due discussioni su mozioni di sfiducia: una nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'altra per la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Se per Nordio ci sarà solamente la discussione generale, per Santanchè questa si è svolta il 10 febbraio, e oggi si arriverà alla votazione. Ci si aspetta che il centrodestra si schieri tutto a favore della ministra, nonostante i malumori emersi nelle ultime settimane. A cura di Luca Pons