Sondaggi politici, Fratelli d'Italia continua a crescere e sfiora il 30%, calano Pd e la Lega Secondo l'ultimo sondaggio SWG per La7, Fratelli d'Italia continua a crescere, mentre il Partito Democratico e la Lega registrano una diminuzione. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile, così come Forza Italia, mentre i partiti minori mostrano lievi variazioni.

A cura di Francesca Moriero

Il panorama politico italiano continua a evolversi con importanti movimenti nelle intenzioni di voto degli elettori. L'ultimo sondaggio di SWG, pubblicato il 17 febbraio per La7, mostra un rafforzamento di Fratelli d'Italia, mentre altri partiti come il Partito Democratico e la Lega continuano ad attraversare momenti di difficoltà, con sempre più perdite di consensi. In questo contesto, i partiti minori e quelli di centrosinistra sembrano infatti faticare a raccogliere nuovi sostenitori. Intanto il governo di Giorgia Meloni affronta sfide sia a livello nazionale che internazionale.

Fratelli d'Italia continua a crescere

Il sondaggio più recente, condotto da SWG il 17 febbraio per TgLa7, evidenzia un periodo favorevole per Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni continua infatti a crescere, raggiungendo il 29,8% e si avvicina così nuovamente alla soglia del 30%, consolidando il suo primato e continuando a guidare la coalizione di centrodestra. Questo risultato è significativo considerando la delicata situazione politica che il governo sta affrontando, con la gestione della politica interna, in particolare la questione migratoria e il confronto con la magistratura. Non ultime le polemiche sul caso Almasri, e la politica estera, come le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il Pd perde consensi insieme alla Lega

Nel frattempo, il Partito Democratico perde invece tre decimali e scende al 22%, un dato preoccupante per la sua leader Elly Schlein, che fatica a guadagnare consensi nonostante la difficoltà del governo in questi ultimi mesi. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, cresce di poco e guadagna uno 0,1% portandosi così all'11,9%.

Forza Italia di Antonio Tajani invece si attesta al 9,3%, e resta così stabile, mentre la Lega di Matteo Salvini continua a perdere terreno e scende al 8,2%, perdendo tre decimali.

Alleanza Verdi-Sinistra resta invariata al 6,6%, con una leggera perdita, in linea con le intenzioni dello scorso giugno (6,8%) e nettamente sopra il risultato delle politiche. Tra i partiti più piccoli, anche +Europa registra un aumento dello 0,2%, Italia Viva di Matteo Renzi invece cresce dello 0,1%, mentre Noi Moderati perde lo 0,1%. Le persone che non esprimono una preferenza scendono invece di un punto percentuale (-1%).