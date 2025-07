Sondaggi politici, crescono FdI e il M5s: chi è in testa fra i partiti

Cresce FdI mentre il M5s consolida i risultati raggiunti. Bene anche Avs, stabili Lega e Forza Italia. Leggero calo invece, per il Pd. Ecco l’ultima Supermedia Agi/Youtrend.

Chi vince e chi perde nei sondaggi

Durante l'estate i consensi tendono a oscillare meno rispetto al resto dell'anno in linea con l'attività politica, i cui lavori in genere rallentano. Nella Supermedia di questa settimana, quindi, non si osservano variazioni particolarmente significative, ma i dati confermano le tendenze registrate negli ultimi mesi.

La prima conferma è costituita dal primato di Fratelli d'Italia, stabilmente primo, poco al di sotto del 30%. Rispetto a due settimane fa cresce dello 0,3% e si posiziona al 29,4%. Negli ultimi mesi il principale partito di maggioranza ha oscillato attorno a questa soglia, mantenendo alti i suoi consensi. Tanto più se si considera che sono passati tre anni dalle ultime politiche e che in questo periodo FdI ha conosciuto una crescita importante, tale da permettergli di staccare tutti gli altri partiti.

Il Partito democratico invece, mostra una leggera flessione. Parliamo di una variazione minima, dello 0,1%, che porta i dem al 22,2%. Le amministrative e i referendum su cittadinanza e lavoro avevano rilanciato i consensi del Pd, che aveva superato quota 23%. Ma ora il partito è tornato nuovamente sotto. Tutto sommato non si tratta di una variazione particolarmente preoccupante. I dem restano la principale forza d'opposizione e la distanza dagli altri partiti di minoranza è ampia. Tuttavia, rimane significativo anche il divario con FdI, che per ora si fatica a colmare.

Rimanendo nel centrosinistra, va segnalata la ripresa del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi-Sinistra. Nell'ultima rilevazione, il M5s è stabile, al 12,7%, dopo aver registrato un importante balzo in avanti in questi mesi. I pentastellati infatti, sono la forza politica che è cresciuta più di tutti recentemente.

Come dicevamo anche Alleanza Verdi-Sinistra segna un valore positivo. In particolare, il partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni guadagna un buon +0,5%, che lo porta al 6,9%. L'incremento di Avs da un anno a questa parte è ormai consolidato.

Spostandoci nel centrodestra invece, il quadro è pressoché immobile. Forza Italia è al 9%, in lieve aumento, dello 0,1% nelle ultime due settimane, mentre la Lega perde lo 0,2% e si ferma all'8,3%. In altre parole, la crescita del centrodestra è trainata principalmente da FdI.

Per quanto riguarda i partiti più piccoli, Azione si conferma al 3,5% (+0,2%), seguita da Italia Viva, al 2,2% (+0,2%) e da +Europa, all'1,9% (+0,1%). Chiude Noi Moderati con lo 0,7% (-0,2%).