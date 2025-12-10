Politica
Sondaggi politici, cresce tutto il campo largo: FdI e Forza Italia in calo

FdI cala ma resta ancora al 30%. Scende anche FI, superata di nuovo dalla Lega, mentre cresce tutto il campo largo (Pd, M5s e Avs). Crolla la fiducia nei confronti di Meloni. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico.
A cura di Giulia Casula
Fratelli d'Italia perde quattro decimi ma resta ancora al 30%. Cala anche Forza Italia, che viene nuovamente superata dalla Lega. Crescono tutte le forze del campo largo: il Partito democratico si porta al 22%, il Movimento 5 Stelle al 12,4% mentre Alleanza Verdi-Sinistra al 6,5%. Vediamo chi prende più voti e che ne perde tra i partiti secondo l'ultimo sondaggio di Termometro politico.

Scendono i consensi di FdI e FI, salgono Pd, M5s e Avs

A distanza di un paio di settimane dalle elezioni regionali in Puglia, Veneto e Campania, si registrano alcune variazioni interessanti. I consensi di Fratelli d’Italia riportano un calo, di quattro decimi. Se su altri partiti una flessione del genere potrebbe far sentire i suoi effetti in modo più marcato, in questo caso non cambia granché. FdI è ancora primo, ancora sopra il 30% (precisamente al 30,1%) e ancora largamente distante da tutte le altre forze politiche.

Anche Forza Italia registra un calo, meno consistente, di tre decimi, ma sufficiente a determinare il sorpasso della Lega. Gli azzurri, ora all'8,3%, cedono così il posto al Carroccio, che si piazza all'8,5% (+0,1%).

Bilancio positivo per il centrosinistra. Salgono, infatti, tutte le tre principali forze dell'opposizione e pilastri del campo largo. Il Partito Democratico guadagna due decimi e si ricolloca al 22%. Stesso incremento per il Movimento 5 Stelle che arriva al 12,4%. Per Alleanza Verdi-Sinistra il recupero è più lieve, di appena un decimo, ma consente al partito di toccare il 6,5%.

Nelle retrovie, i partiti di centro. Azione resta sulla soglia di sbarramento, al 3%, mentre tutti gli altri si fermano al di sotto: Italia Viva è al 2,3% seguito da +Europa, che si attesta all 1,6% (entrambi con un calo dello 0,1%). Infine, chiudono la classifica, stabili sulle stesse percentuali delle settimane precedenti, Democrazia Sovrana e Popolare, con l'1,3%, Pace Terra Dignità, all'1,1% e Noi Moderati, all'1%.

Crolla la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni

Cala anche la fiducia verso Giorgia Meloni che raggiunge uno dei livelli più bassi dell'ultimo periodo. Il gradimento nei confronti della premier passa dal 40,1% al 38,6%. Una percentuale quest'ultima, che ricomprende coloro che dichiarano di fidarsi "molto" di Meloni (il 26,3%) e coloro che si fidano "abbastanza" (12,3%). Restano sopra la maggioranza, al 60,5%, coloro che dichiarano di fidarsi poco (8,9%) o nulla (51,6%) della presidente del Consiglio.

