Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra, rimonta il campo largo: chi arriva primo fra i partiti

È ancora presto per parlare di tendenza ma quel che emerge dai recenti sondaggi è una flessione dei consensi per il centrodestra. Uno scenario confermato anche dall'ultima Supemedia Youtrend/Agi che registra il calo della coalizione di governo al 47,7% mentre i partiti del campo largo escono rafforzati. Vediamo nel dettaglio quali partiti prendo più voti e chi li perde.

Come sono messi i partiti secondo i sondaggi

La rilevazione mostra variazioni interessanti rispetto all'andamento a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Tutti i partiti del centrodestra infatti, sono in calo, incluso Fratelli d'Italia, che fino a poco fa era dato in costante crescita nei sondaggi. Il partito di Meloni mantiene comunque il suo primato. Nonostante un -0,3% rispetto a sette giorni fa, si attesta al 29,9%, a un passo dalla soglia psicologica del 30%.

Come detto, è azzardato parlare di trend. In questi tre anni, al netto di oscillazioni statistiche, FdI ha continuato a crescere mentre Lega e Forza Italia hanno mantenuto più o meno i livelli conquistati nel 2022. Non solo, i sondaggi hanno dimostrato come molte delle polemiche che hanno riguardato la maggioranza e che hanno generato malcontento nell'opinione pubblica non hanno finito per sottrarre granché voti al centrodestra.

Ad ogni modo il calo c'è e va riportato, seppur con cautela. Anche FI e Lega infatti, perdono lo 0,3% e si posizionano, rispettivamente, all'8,6% e all'8,1%.

Dall'altra parte, occorre segnalare il generale rafforzamento del campo largo. Il partito che guadagna di più è il Movimento 5 Stelle, che incassa lo 0,4% e sale al 12,4%. Resta comunque ampia la distanza con il Partito Democratico, che nonostante il lieve calo (-0,2%), si mantiene sopra il 20%, precisamente al 22,2%. Bene pure Alleanza Verdi-Sinistra, che raccoglie il 6,5%, in aumento dello 0,2%.

Veniamo ai partiti più piccoli. Il calo accusato da Azione fa perdere al partito di Carlo Calenda la posizione al di sopra della soglia di sbarramento. Ora è dato al 2,9%. Seguono Italia Viva, con il 2,3% (-0,2%) e +Europa, all'1,9% (+0,4%). Chiude Noi Moderati con l'1,2% (+0,1)

Come vanno le coalizioni

Passiamo infine, alla Supermedia Coalizioni. Complessivamente il centrodestra perde quasi un punto e scende al 47,7% (-0,9%). Il centrosinistra invece, raccoglie il 30,6% (+0,4%). Bisogna ricorda però, che Youtrend considera le coalizioni formatesi per le politiche del 2022. Restano fuori dunque, sia il M5S che gli ex partiti del Terzo Polo. Un ipotetico campo largo – che attualmente comprenderebbe Pd, M5s, Avs, +Europa e Iv – raggiungerebbe il 47,2%, posizionandosi vicinissimo alla maggioranza.