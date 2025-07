Sondaggi politici, balzo in avanti del M5s mentre FdI è ancora primo: chi raccoglie più voti

FdI resta primo partito con il 30,2%, seguito dal Pd in lieve calo. Balzo in avanti invece, per il M5s che sale al 12,1%%. Abbastanza stabili tutti gli altri partiti mentre cresce la fiducia nei confronti del governo Meloni. Ecco l’ultimo sondaggio di Dire-Tecnè.

Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 30,2% delle preferenze, seguito dal Partito democratico che registra un lieve calo. Balzo in avanti invece, per il Movimento 5 Stelle che incassa un +0,5% e sale al 12,1%%. Abbastanza stabili tutti gli altri partiti. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso nell'ultimo sondaggio condotto da Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 16 e il 17 luglio.

Chi crolla e chi sale nei consensi

Fratelli d'Italia rinsalda i propri consensi che superano il 30% (precisamente al 30,2%). La percentuale è la stessa rispetto a una settimana fa e leggermente più alta (+0,2%) rispetto al mese scorso. Superati ormai i mille giorni di governo, i sondaggi continuano a sorridere al partito della premier, che si mantiene in cima alla classifica.

Segue il Partito Democratico che scende al 21,5% (-0,2% in 7 giorni e -0,1% rispetto a un mese fa). I dem restano la prima forza d'opposizione ma il divario con FdI è ampio, di circa nove punti.

Il Movimento 5 Stelle si conferma al terzo posto ed è in aumento con il 12,1%. I pentastellati registrano un +0,2% sulla settimana e un +0,5% sul mese, riportando la crescita mensile più alta di tutti.

Quanto alle altre forze politiche, gli equilibri restano sostanzialmente invariati. Nel centrodestra, Forza Italia si attesta all'11b%, (stabile sui sette giorni), mentre la Lega all'8,4% incassa un leggero calo (-0,1%). Vanno meglio le cose per Alleanza Verdi-Sinistra che si posiziona al 6,4% (+0,2% in una settimana e +0,3% in un mese). Seguono Azione al 3,4% (+0,1%) e Italia Viva che si ferma all'1,9%. Chiude la classifica +Europa all'1,6% (-0,1%).

Il borsino del leader

Tra i leader di partito cresce il consenso nei confronti di Giorgia Meloni che si mantiene prima, con il 46,2% delle preferenze(+0,1% rispetto a 7 giorni fa e +0,1 nel mese). Secondo il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tbajani, con il 39,5% dei giudizi positivi. Sale il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte coni il 30,8% (+0,2), mentre la segretaria Pd, Elly Schlein perde terreno, al 29,7%, (-0,1% in una settimana). Cala leggermente anche Matteo Salvini al 26,9% (-0,1)%. Più in fondo si posizionano Carlo Calenda di Azione al 19,9% (+0,1%), Angelo Bonelli di Alleanza Verdi-Sinistra, al 16%, e il collega di partito, Nicola Fratoianni al 15,8% (-0,1%). In ultimo, Riccardo Magi al 15,4% (-0,1%), seguito da Matteo Renzi al 13,5% (+0,1%).

Sale la fiducia verso il governo

Sale anche la fiducia degli italiani nei confronti del governo Meloni, che raccoglie il 43,1% dei giudizi positivi (+0,1% rispetto a sette giorni fa e un +0,4% nel mese). Di contro, cala la percentuale di coloro che non si fidano, al 49,8% (-0,2% in 7 giorni e -0,3% in un mese). Il 7,1% degli intervistati invece, dichiara di non saper rispondere.