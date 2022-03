Sondaggi, Pd primo, Fdi indietro di un soffio: non convince il ‘pacifismo’ di Salvini, Lega giù Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research, di Alessandra Ghisleri, se si andasse a votare oggi il Pd sarebbe ancora il primo partito, subito seguito da Fratelli d’Italia.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo le rilevazioni fatte da Euromedia Research, nel sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri, se si andasse a votare oggi il Pd sarebbe ancora il primo partito italiano, subito seguito da Fratelli d'Italia nelle preferenze degli elettori. Tra i due partiti è ancora testa a testa: le divisioni all'interno del centrodestra danno ancora un vantaggio al partito di Giorgia Meloni, mentre probabilmente il ruolo di primo piano che si è saputo ritagliare il segretario Enrico Letta nel dibattito interno sulla situazione internazionale e la guerra in Ucraina, hanno giovato alla sua forza politica, che si è mostrata abbastanza compatta, tranne poche eccezioni, sulla collocazione del nostro Paese nell'Alleanza Atlantica e sull'invio di armi agli ucraini.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, il Partito Democratico con il 21.6%, guadagna 0.4 punti dal 16 febbraio scorso, ed è in testa alla classifica, seguito da Fratelli d'Italia con il 21.4 % (+ 0.4% rispetto all'ultima rilevazione). La Lega con il 16.3% (-0.6%) si colloca alla terza posizione. Non convince insomma il pacifismo di Salvini, e il Carroccio paga le conseguenze delle posizioni decisamente filorusse del passato.

Quarto in classifica il M5S con il 12.5% (-1.2%), seguito da Forza Italia all' 8.1% (-0.4%), e da Azione di Carlo Calenda, stabile al 4.8%. Quindi più giù troviamo Italia Viva con il 2.5% (+0.2%), e poi Italexit di Paragone al 2,3% (+0.3%). Scende al 2% la federazione dei Verdi (-1.2%), che si è detta contraria all'aiuto materiale fornito dall'Italia alla resistenza ucraina. Mentre MDP -Art 1 scende all' 1.8% (-0.1%). Stabile Sinistra Italiana all'1.6%. Infine altri di centrodestra risultano all'1.2%.

Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra, inteso come Fdi-Lega-Fi-altri di Cdx, raggiungerebbe il 47%, mentre il Centrosinistra, composto da Pd-M5s-Art1-Si, il 37.5%. Gli altri di Centrosinistra, cioè Azione-Italia viva e +Europa-Verdi, hanno complessivamente il 9,3%. Mentre i non coalizzati raggiungono il 3.9%.