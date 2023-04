Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta oggi: notte tranquilla e condizioni stabili Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di giovedì 20 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile.

A cura di Luca Pons

Ancora una notte tranquilla, la quindicesima, per Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio è ricoverato al San Raffaele di Milano da 16 giorni per un'infezione polmonare legata alla sua leucemia mielomonocitica cronica, patologia da cui è affetto da due anni. Dalla scorsa domenica, Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva – dopo aver trascorso dodici giorni di ricovero – e da allora si trova in un reparto di degenza ordinaria nell'ospedale.

Oggi non è previsto alcun nuovo bollettino medico, a quanto risulta. Il più recente aggiornamento ufficiale da parte del suo medico, Alberto Zangrillo, risale a lunedì: Berlusconi sta meglio e sembra rispondere alle cure, che infatti continuano in un reparto ordinario. Ieri ci sono state le visite di tre figli (Eleonora, Marina e Pier Silvio) e di Orazio Fascina, padre di Marta Fascina, compagna di Berlusconi. Sempre ieri, l'ex presidente del telefono ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, con Matteo Salvini e con Giorgia Meloni.

Come ha trascorso la quindicesima notte Silvio Berlusconi

Tutto indica che anche la quindicesima notte passata al San Raffaele, per Silvio Berlusconi, sia stata tranquilla. Il leader di Forza Italia è in ospedale da mercoledì 5 aprile, e dopo sedici giorni di ricovero – di cui dodici trascorsi in terapia intensiva – le sue condizioni risultano essere in miglioramento. Domenica Berlusconi è uscito dal reparto di terapia intensiva, e i suoi medici hanno confermato che le terapie potranno continuare in un reparto di degenza ordinaria.

Le condizioni di salute in base all'ultimo bollettino

Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i medici che hanno firmato tutti i bollettini medici relativi a Silvio Berlusconi, hanno confermato lunedì che il quadro clinico del leader di Forza Italia resta stabile: "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali", recita l'ultimo bollettino reso noto lunedì 17 aprile. È probabile che per Berlusconi prosegua la terapia citoriduttiva per contrastare la leucemia.

Chi è andato a trovare il leader di Forza Italia

Nella giornata di ieri hanno visitato Berlusconi tre dei suoi figli: Marina, Pier Silvio ed Eleonora. È stato in ospedale anche Orazio Fascina, padre della compagna di Berlusconi, Marta Fascina, che non ha lasciato il San Raffaele da quando il leader di Forza Italia è ricoverato.

Ieri Berlusconi ha anche effettuato alcune telefonate ai suoi alleati. Matteo Salvini, segretario della Lega e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha risposto: "Che bello sentirti! Mi hai fatto una sorpresa", poi è seguita una conversazione di alcuni minuti. Secondo fonti vicine all'ex presidente del Consiglio, ci sarebbe stata una chiamata anche con Giorgia Meloni. Berlusconi ha poi parlato anche con Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia: "È stata una bellissima sorpresa", ha commentato Tajani.