Berlusconi ricoverato al San Raffaele parla al telefono con Salvini e Tajani: “Una bella sorpresa” Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, ha telefonato al leader della Lega Matteo Salvini e al presidente di Fi Antonio Tajani.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, ma ormai fuori dalla terapia intensiva da domenica 16 aprile, ha parlato al telefono con il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini e con il suo vice, Antonio Tajani.

Berlusconi si trova nella struttura milanese dallo scorso 5 aprile, e per 12 giorni è rimasto nel reparto di terapia intensiva per curare un'infezione polmonare che si è sviluppata come complicanza della malattia di cui è affetto da circa due anni, cioè la leucemia mielomonocitica cronica. Ora secondo i medici che lo seguono, che hanno diramato l'ultimo bollettino lunedì 17 aprile, l'ex presidente del Consiglio sta meglio e risponde bene alle cure.

Poco fa, il leader di Forza Italia ha telefonato al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. "Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa", ha risposto Salvini. La Lega ha fatto sapere che i due leader hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League.

Berlusconi ha anche sentito al telefono il suo numero 2, il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "È stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di Berlusconi. È stato un grande piacere informarlo sull'attività del governo e di Forza e trasmettergli il grande affettuoso abbraccio di tutti noi. Aspettiamo il ritorno del nostro leader. Forza Silvio!", ha scritto su Twitter il titolare della Farnesina.

Salvini nei giorni scorsi aveva mandato via social i suoi auguri di incoraggiamento all'ex premier: "In bocca al lupo Silvio, amico mio!". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri era Milano al Salone del Mobile, non è andata al San Raffaele: "Sento Silvio Berlusconi ma sono d'accordo con lui che questo non è il giorno adatto", ha spiegato ai giornalisti che le chiedevano se oggi avrebbe fatto visita al leader FI.

Oggi invece al nosocomio milanese si sono visti i figli: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MediaForEurope (ex Mediaset) e secondogenito di Silvio Berlusconi, e prima di lui anche le sorelle Marina ed Eleonora Berlusconi.