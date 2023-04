Silvio Berlusconi, altra notte tranquilla fuori dalla terapia intensiva al San Raffaele: come sta oggi Altra notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, la quattordicesima dal ricovero al San Raffaele del 5 aprile. Da domenica il leader di Forza Italia è uscito dalla terapia intensiva e prosegue le cure in un reparto ordinario, continua il monitoraggio delle condizioni di salute.

A cura di Tommaso Coluzzi

Anche la quattordicesima notte in ospedale, per Silvio Berlusconi, è stata tranquilla. Il leader di Forza Italia, ricoverato per un'infezione polmonare dallo scorso 5 aprile al San Raffaele di Milano, è uscito domenica dalla terapia intensiva, dopo dodici giorni di ricovero, ed è ora al suo terzo giorno in un reparto di degenza ordinaria dell'ospedale. Proseguono le visite dei suoi familiari: i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, il fratello Paolo e l'amico Fedele Confalonieri. Accanto a lui sempre presente la compagna e deputata forzista Marta Fascina. Affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica, per ora Berlusconi resta ricoverato e continua la sua ripresa sotto l'occhio vigile del suo medico personale, il professor Zangrillo. Non è previsto, almeno per oggi, un nuovo bollettino.

Come ha trascorso la quattordicesima notte Silvio Berlusconi

Come ogni mattina, le stesse fonti ospedaliere che da giorni riferiscono sulla salute del presidente di Forza Italia ribadiscono che anche la quattordicesima notte di Silvio Berlusconi in ospedale è trascorsa in maniera "tranquilla". Berlusconi è ormai giunto al quindicesimo giorno di ricovero, visto che è tornato al San Raffaele lo scorso 5 aprile, dov'è stato subito portato in terapia intensiva. Dalla rianimazione è uscito domenica, visto il procedere lineare delle sue cure.

Le condizioni di salute in base all'ultimo bollettino

L'ultimo bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia – arrivato nella giornata di lunedì 17 aprile – recita: "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali". A firmarlo, come sempre, i professori Zangrillo e Ciceri.

Come sta rispondendo alle terapie

Il percorso di terapie di Silvio Berlusconi procede come previsto, hanno spiegato più volte i medici. Dopo il passaggio in un reparto di degenza ordinaria non ci sono state altre grandi novità. Il quadro clinico del leader di Forza Italia resta complesso, soprattutto per la leucemia, che viene curata attraverso una terapia citoriduttiva. In ogni caso l'uscita dalla terapia intensiva è un'ottima notizia. Il nuovo bollettino medico, in ogni caso, non è atteso per oggi.