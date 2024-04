Il Parlamento europeo lancia la campagna per le elezioni: “L’importanza di andare a votare” Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te”: questo lo slogan scelto dal Parlamento europeo in vista delle elezioni di giugno. Il PE oggi ha lanciato la sua campagna di comunicazione che prevede anche un cortometraggio in cui sono raccolte le testimonianze di alcuni cittadini anziani – provenienti da vari paesi dell’Unione europea – sul significato della democrazia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Parlamento europeo lancia la sua campagna di comunicazione in vista delle elezioni del 6-9 giugno, in cui sottolinea l'importanza di andare a votare per preservare la democrazia. "Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te": questo lo slogan scelto da Strasburgo, che ha realizzato anche un cortometraggio in cui sono raccolte le testimonianze di alcuni cittadini anziani provenienti da vari paesi dell'Unione europea per sensibilizzare su quanto sia fondamentale esercitare il proprio diritto di voto. Un diritto che non va mai dato per scontato.

I protagonisti del video sono accompagnati dei loro nipoti e tornano con la memoria agli anni Quaranta, quando l'Europa era attraversata dalla Seconda Guerra mondiale. Quando la democrazia non c'era. "Non bisogna mai dare per scontata la democrazia, ma bisogna sostenerla e proteggerla", racconta un nonno italiano, anche lui presente nel video.

"La democrazia dell'Unione europea è oggi più importante che mai. Il vostro voto deciderà quale direzione prenderà l'Europa nei prossimi cinque anni. Deciderà l'Europa in cui vivremo. Non lasciate che gli altri scelgano per voi. Il 6-9 giugno 2024, andate a votare. Ogni voto è importante", sottolinea la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"La democrazia è una responsabilità collettiva. Non nei confronti di una certa idea politica o di una causa specifica, ma nei confronti gli uni degli altri. La democrazia europea ci unisce più di quanto pensiamo: a livello di nazioni, di sensibilità politiche e di generazioni. In tempi come questi, caratterizzati da una forte polarizzazione, è facile dimenticarsene. La nostra campagna vuole ricordare a tutti ciò che ci unisce", aggiunge il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch.