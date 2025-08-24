Salvini contro Macron sull’Ucraina, maggioranza spaccata, Meloni tace: cosa sta succedendo

Le ultime uscite di Salvini su Macron fanno infuriare l’Eliseo, che convoca l’ambasciatrice italiana. Salvini tira dritto: “Macron è permaloso, e nei sondaggi è sgradito all’80% dei francesi”. La maggioranza si spacca, Noi Moderati e Forza Italia prendono le distanze dalle dichiarazioni del vicepremier leghista.

Crisi aperta tra Francia e Italia per le parole di Salvini contro Macron sull'Ucraina. Parigi ha convocato l'ambasciatrice italiana Emanuela D'Alessandro, e sale la tensione anche nella maggioranza di governo: il centrodestra si spacca, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al momento in vacanza, preferisce la strada del silenzio.

Sono gli ultimi giorni di ferie ad agosto, e il governo è già spaccato. Emmanuel Macron non ha potuto ignorare le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini: "Attaccati al tram. In Ucraina vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai", sono state le parole che hanno mandato l'Eliseo su tutte le furie.

Ma l'uscita del vicepremier leghista ha spiazzato pure gli alleati. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, lo critica apertamente: "La politica estera italiana spetta al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. L'accaduto non cambierà i nostri rapporti di amicizia con la Francia, pur nelle diverse sensibilità. Siamo alleati con Parigi e lo rimarremo ancor più in un momento così critico nel quadro internazionale". È la stessa posizione di Antonio Tajani, che oggi sarà presente al Meeting di Rimini, e di certo non potrà ignorare il caso.

"La decisione di convocare la nostra ambasciatrice non stupisce, la definirei una reazione liturgica. Anche il governo francese sa bene che le dichiarazioni di Salvini non condizionano minimamente la postura dell'Italia rispetto all'impegno comune a sostegno dell'Ucraina. Purtroppo, ad esprimersi nelle forme sgradevoli che ormai ben conosciamo, non è un cittadino qualunque, ma il vicepresidente del Consiglio", dice l'europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Ppe Massimiliano Salini, intervistato da La Stampa. "Sorvoliamo sui toni – continua – decisamente inappropriati. Però a un certo punto, si debba cercare di mettere un freno a questa narrazione corrosiva. È paradossale sentire certe cose, proprio mentre l'Italia si fa promotrice della proposta di proteggere in futuro l'Ucraina allargando l'applicazione dell'articolo 5 del Trattato Nato"

Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi è più esplicito: "I toni e le parole non sono solo forma ma anche sostanza. Al suo posto non avrei mai usato quelle espressioni, anche se per un milanese hanno un valore più scherzoso che offensivo", ha detto intervistato dal Corriere della Sera. Sull'irritazione francese, per Lupi "non è che possono darci lezione di stile. Ricordo nel 2023 un intervento scomposto del loro ministro dell'Interno contro il governo Meloni". In ogni caso, secondo Lupi, non ci sarebbero crisi tra Roma e Parigi: "Ma no. Il tema vero in discussione è la posizione da tenere rispetto all'idea di Francia e Germania di inviare truppe in Ucraina. Su questo siamo sempre stati contrari, tutti d'accordo nella maggioranza. E Salvini ha ribadito una posizione che è stata espressa con franchezza anche da Meloni".

Salvini rincara la dose: "Macron permaloso"

Salvini non sembra voler arretrare di un millimetro, e da Pinzolo tuona: "Macron è permaloso, e nei sondaggi è sgradito all'80% dei francesi. L'auspicio è che con le prossime elezioni anche i francesi scelgano il cambiamento così non avremo problemi coi vicini". Poi, poco più tardi a Rete 4, sembra ammorbidire un po' i toni: "Se vogliamo parlare di pace, Macron può chiamarmi anche a mezzanotte, sono disponibile. Penso di essere stato qui garbato e sereno, ma sono assolutamente inflessibile sul no a inviare un solo soldato italiano o francese che sia, a combattere o morire in Russia o in Ucraina. Penso che la politica preveda il dissenso".

"Se Macron stasera precisasse che non ha nessuna intenzione di armare un esercito europeo, il problema si chiude qua. Io ho tanti cantieri aperti sul confine Italia-Francia e sto lavorando bene con il mio collega francese che non ho nessuna voglia di litigare con la Francia", spiega.

Opposizioni contro Salvini: "Imbarazza l'Italia"

Elly Schlein, segretaria Pd, se la prende con il vicepremier leghista: "Quelle di Salvini sono intemerate che mettono in difficoltà il governo e imbarazzano l'Italia. Lo invito piuttosto a occuparsi dei dei treni e dei loro oramai cronici ritardi".

La Lega però ribatte: "È il Pd a essere non solo anti-italiano ma pure guerrafondaio e servile con Parigi".

Di imbarazzo parla anche, Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva e membro del Copasir: "Avevamo consigliato a Giorgia Meloni di chiarire da subito la posizione, per non esporre il nostro Paese a una brutta figura internazionale. Non lo ha fatto e ora il nostro ambasciatore a Parigi è stato convocato dal governo francese aprendo una pagina imbarazzante per l'Italia".

Pure Carlo Calenda condanna le parole di Salvini: "Anche io non ho condiviso alcune prese di posizione di Macron, ma non puoi parlare come fossi al ‘Bar dello sport'. Purtroppo l'unica cosa che ha fatto Salvini nella vita è appunto il ‘Bar dello sport'". Gli fa eco Angelo Bonelli di Avs: "Meloni dovrebbe insegnare o quanto meno ricordare a Salvini come ci si comporta e pertanto dovrebbe censurare le parole del suo vicepremier che hanno provocato un incidente diplomatico tra Italia e Francia".