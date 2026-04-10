PODCAST

Meloni in difficoltà torna al vittimismo per coprire la crisi della maggioranza

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Checché ne dica Giorgia Meloni, questo governo è in crisi; una crisi di identità seguita alla sconfitta al referendum, l'unica delle tre riforme che avrebbero dovuto portare a compimento visti i numeri schiaccianti in Parlamento, garantiti da una legge elettorale che ha concesso un'ampissima maggioranza alle Camere.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

La divergenza tra narrazione e indicatori sociali

Eppure, ieri in aula, prima alla Camera e poi al Senato, Meloni ha raccontato una storia che non trova riscontro nella società italiana: una narrazione fatta di disoccupazione ai minimi storici, salari in aumento, una sanità che riduce le liste d'attesa e, soprattutto, di un impegno dell'esecutivo per fermare i conflitti. Tuttavia, questa realtà non esiste. Sebbene la disoccupazione sia scesa, sono aumentati gli inattivi, ovvero coloro che non cercano nemmeno più lavoro, convinti di non trovarlo. Alla sanità vengono tagliati sistematicamente i fondi, per non parlare della scuola, dove l'accorpamento nei maxi-istituti riduce il personale docente e non, favorendo la creazione di classi pollaio dove l'insegnamento è ormai un miraggio.

Geopolitica e schieramenti dell'internazionale sovranista

C'è poi la politica estera. Meloni ha affermato: "noi abbiamo detto a Israele di fermarsi", come se ciò bastasse a smarcarsi da un blocco occidentale sempre più schiacciato sulle posizioni di Trump e Netanyahu, incapace di esprimere una linea autonoma. Per costruire la pace è necessario interloquire con tutte le parti in causa; al momento, invece, ci si limita a un supporto tacito a una sola fazione. L'internazionale nera che lega Meloni a Trump, Orban e Netanyahu ha infatti deciso che lo scontro di civiltà sia l'unica soluzione alla crisi del capitalismo.

Il paradosso dei "poteri forti" e l'esautoramento del Parlamento

Meloni ha attinto anche al repertorio del vittimismo. Ha evocato i "poteri forti", nonostante sia al governo da quattro anni con una maggioranza solida e un Parlamento ridotto a ratificare le scelte governative attraverso i decreti legge, come avvenuto per la riforma della giustizia.

Questioni giudiziarie e l'etica del partito

Nel frattempo, proseguono inchieste e denunce. Al di là degli esiti sul caso Delmastro, continuano ad arrivare segnalazioni di soggetti legati alla criminalità organizzata (clan Senese) che avrebbero avuto contatti, e talvolta accessi al Parlamento, tramite esponenti di Fratelli d'Italia. Nonostante ciò, a parte sporadiche dimissioni, non si registrano espulsioni dal partito. Una contraddizione evidente per chi evoca la figura di Borsellino a ogni occasione utile.
Nonostante le smentite, da ieri è partita la campagna elettorale di Meloni, perché dopo 4 anni di governo non si va in aula con dei buoni propositi ma con delle risposte, delle quali però non abbiamo sentito parlare.
A detta di Meloni però, il problema è tutto nelle crisi internazionali.

Ancora vittimismo quindi.

Oggi Scanner parte da qui.

Immagine

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]
Immagine
Scanner Live, la tregua in Iran è già a rischio: cosa sta accadendo e come si è arrivati all’accordo
Immagine
Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato
Immagine
“Aprite lo stretto, bastardi!” Trump ci porta verso il lockdown energetico
Immagine
La fine del trumpismo: Epstein files e guerra all’Iran mettono in crisi il presidente USA
Mostra tutto
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Crea un account su Fanpage.it ed inizia a seguire Scanner
Immagine
Immagine

Scanner