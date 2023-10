Riappare Marta Fascina, ma non si sa ancora quando tornerà in Parlamento Marta Fascina ha partecipato ieri a un evento familiare, il battesimo del figlio di Luigi Berlusconi. Ma non ci sono notizie di un suo imminente ritorno alla Camera.

A cura di Annalisa Cangemi

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, non è ancora annunciato una data per il suo ritorno in Parlamento. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane la ‘moglie' del Cavaliere, scomparso a giugno, è rimasta nella villa di Arcore, e non avrebbe ancora superato il lutto. Al punto che il suo seggio in Parlamento è rimasto vuoto, e la deputata non ha ancora comunicato le sue intenzioni.

Ha disertato la kermesse di Forza Italia a Paestum a fine settembre, e nonostante diversi appelli, giunti anche dal fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, non ha ripreso la sua attività politica. Ieri però ha partecipato a un evento familiare, il battesimo del secondogenito di Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo dell'ex premier. Il battesimo di Tommaso Fabio Berlusconi è stato celebrato ieri mattina nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. La famiglia si è riunita quasi al completo: alla cerimonia erano presenti le sorelle Eleonora, Barbara e Marina, ma non il fratello Pier Silvio, ad di Mediaset. Oltre a Marta Fascina era presente anche la nonna del piccolo, Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, madre di Eleonora, Barbara e Luigi. Alla fine della cerimonia, i festeggiamenti sono continuati alla villa di Macherio.

La prima uscita pubblica, dopo la morte del compagno, Marta Fascina l'ha fatta ad agosto, all'U-Power Stadium di Monza, in occasione della prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, che ha visto impegnate in campo il Monza e il Milan.

Il 29 settembre, giorno in cui il defunto ex premier avrebbe compiuto 87 anni, Fascina ha scritto un messaggio sui social: "Amore mio oggi è il tuo compleanno, auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto".

Il messaggio proseguiva così: "Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel ‘sole in tasca’ che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità". Per poi concludere: "Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta".

"Noi riteniamo che debba tornare, però è un fatto completamente personale. Se non torna in Parlamento significa che avrà fatto altre scelte. Noi l'aspettiamo", aveva detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, mostrando preoccupazione per questa assenza prolungata dal Parlamento. Il deputato azzurro già un mese fa non escludeva quindi lo scenario del ritiro di Fascina dalla vita politica, aggiungendo però che i vertici comprendono il suo periodo difficile, e non intendono farle pressioni.