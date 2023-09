Paolo Berlusconi richiama Marta Fascina: “Basta lacrime, ora devi tornare in Parlamento” Il fratello di Silvio Berlusconi ha invitato Marta Fascina, ex compagna del leader di Forza Italia morto a giugno, a “smettere di piangere” in modo da “trovare la forza di tornare in Parlamento”. Dalla morte di Berlusconi, Fascina è stata quasi completamente assente dalla vita pubblica.

A cura di Luca Pons

"Il mio messaggio è questo: basta con le lacrime". Paolo Berlusconi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è intervenuto al lancio della campagna elettorale di Adriano Galliani a Monza, e nel suo discorso conclusivo ha parlato anche a Marta Fascina, ex compagna di suo fratello e parlamentare di Forza Italia. Dal giorno del funerale di Berlusconi, Fascina ha praticamente smesso di apparire in pubblico.

A quanto risulta, vive nella villa di Arcore e incontra solo un gruppo ristretto di persone. Ha cessato, per il momento, anche tutte le attività politiche: poche settimane fa ha inviato una lettera ai giovani di FI, dicendo il dolore era "ancora troppo forte". La sua unica uscita in pubblico è stata, il 9 agosto, la partecipazione in tribuna alla partita Milan-Monza per il trofeo Berlusconi.

Paolo Berlusconi ha detto esplicitamente: "Questo è un discorso che faccio anche a Marta, che è inconsolabile ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento". Farlo, ha detto Berlusconi, "è suo diritto e soprattutto suo dovere". Il messaggio, ha poi continuato il fratello dell'ex capo del governo, "è smettere di piangere, e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere" Silvio Berlusconi, "di amarlo e di viverlo".

Anche Antonio Tajani, successore di Berlusconi alla guida di Forza Italia, ha parlato di Fascina mentre presentava la festa di FI, che si terrà a Paestum tra il 29 settembre e l'1 ottobre. Non c'è ancora un programma ufficiale, quindi non è nota la lista degli invitati e di chi parlerà durante l'evento. Sembra difficile, però, che ci sarà Marta Fascina, che al massimo potrebbe inviare un messaggio scritto.

"Se la famiglia Berlusconi vorrà dare un contributo saremo molto lieti di riceverlo", ha detto Tajani: l'opzione più probabile sembra quella di una lettera, da condividere con i presenti nel corso della manifestazione. Per quanto riguarda Fascina, Tajani ha specificato: "Sarà lei a decidere se venire. Noi la aspettiamo a braccia aperte". Secondo i primi annunci, alla festa di Paestum ci sarà un vero e proprio ologramma di Silvio Berlusconi all'ingresso dell'hotel che ospiterà l'evento. A doppiare l'immagine dovrebbe essere l'attore Giancarlo Giannini. Guardando alla sostanza politica, invece, la kermesse vedrà anche l'approvazione di una serie di modifiche allo Statuto del partito, in vista del congresso nazionale in programma il 24-25 febbraio 2024.