Quanti soldi incasserà l’Italia dall’Ue con il nuovo bilancio europeo

Ammonta a 86,6 miliardi di euro il tesoretto che incasserà l'Italia da parte dell'Ue secondo la proposta di bilancio pluriennale presentata dalla Commissione europea per il periodo 2028-2034. L'Italia rappresenta il quarto beneficiario delle risorse europee subito dopo la Polonia (123,3 miliardi di euro), la Francia (90,1 miliardi di euro) e la Spagna (88,1 miliardi). Lo si apprende dal documento dedicato ai "Piani nazionali e regionali di partenariato", uno dei capitoli centrali del bilancio Ue.

Cosa sono i Piani nazionali e regionali di partenariato europei

Come specifica la Commissione i Piani nazionali e regionali di partenariato riuniscono i fondi erogati agli Stati membri e alle regioni che serviranno a "promuovere la convergenza e ridurrre le disparità regionali". I piani, le cui stime sono basate sui prezzi correnti, "individueranno investimenti e riforme per affrontare al meglio le sfide future per gli Stati membri e le nostre regioni", si legge.

Secondo la proposta della Commissione, il nuovo fondo unico – che racchiude, tra gli altri, anche Pac e Coesione – conterà su 865 miliardi di euro per sette anni, suddivisi in tre voci diverse: allocazione generale, migrazione, sicurezza e affari interni e il Fondo sociale per il clima, ovvero l'ammortizzatore sociale dei costi della transizione proposto nel quadro della revisione del mercato europeo del carbonio che vedrà la luce nel 2026 e che mobiliterà fino al 2032 circa 86,7 miliardi di euro per l'azione sociale per il clima (che a sua volta ricomprende iniziative diverse, dalla ristrutturazione degli alloggi sociali al sostegno diretto al reddito).

All'Italia 86,6 miliardi dai piani nazionali dell'Ue

La proposta dovrà essere negoziata da Capitali ed Eurocamera, ma nel documento redatto da Bruxelles viene chiarito che l'Italia riceverà 78,3 miliardi di euro per ‘l'allocazione generale'e 2,9 miliardi di euro per ‘sicurezza, affari interni e migrazioni'. Quest'ultima voce include il supporto per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, la gestione integrata delle frontiere e la sicurezza interna. I restanti 5,4 miliardi di euro invece, vengono ricompresi all'interno del Fondo sociale per il clima, di cui il nostro Paese risulta il terzo beneficiario dopo la Polonia (8,8 miliardi di euro) e la Francia (5,6 miliardi).

Quanto soldi paga l'Italia all'Ue

Dalla relazione annuale della Corte dei Conti sui rapporti finanziari tra l'Ue e l'Italia emerge che il nostro Paese risulta uno dei primi contributori tra gli Stati membri. Secondo l'elaborazione dei dati della Commissione europea infatti, nel 2021 l'Italia ha versato 18,1 miliardi, cioè 1,6 miliardi in più di quanto ha incassato (ovvero 16,5 miliardi). Nel 2022 i versamenti dell'Italia all'Ue sono stati pari a 16,7 miliardi, con un avanzo di 2,4 miliardi rispetto al valore degli accrediti (14,3 miliardi).