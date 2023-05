Quali sono il Comune più ricco e quello più povero in Italia: la classifica del reddito Al primo posto un paesino in provincia di Pisa, l’ultimo è in Lombardia. L’Ufficio studi della Cgia di Mestre ha messo in ordine i Comuni italiani in base al loro reddito medio, e ne è emersa una classifica in cui emerge ancora una volta il divario tra Nord e Sud del Paese.

A cura di Luca Pons

Il Comune più ricco d'Italia è in provincia di Pisa. Si tratta di Lajatico, paesino con 985 contribuenti che nel 2021 hanno dichiarato un reddito medio di 54.708 euro. Il dato viene dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato le informazioni del ministero dell'Economia sulle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi Irpef nell'anno 2021. Al secondo posto si trova Basiglio, paese di circa 8mila abitanti in provincia di Milano: qui il reddito complessivo è stato di 49.325 euro a testa, in media. A chiudere il podio è Portofino, in provincia di Genova, con 45.617 euro a testa.

La distanza fisica tra il Comune più ricco e quello più povero in Italia è di soli 500 chilometri. Infatti, all'ultimo posto nella particolare classifica si trova Cavargna, un borgo in provincia di Como con appena 94 contribuenti che hanno dichiarato in media, nel 2021, 6.314 euro a testa. Va detto che, se il Nord ha una maggiore presenza di Comuni ricchi, tra i dieci con il reddito più basso gli ultimi sei sono tutti in Piemonte o Lombardia. Si tratta comunque di paesi con meno di 500 contribuenti.

La top 10 delle città più ricche d'Italia

Tra i primi trenta posti, nessuno è occupato da un Comune di una Regione del Sud. La top ten è composta così, oltre ai tre primi posti già citati:

Bogogno, provincia di Novara, 941 contribuenti con un reddito di 42.336 euro a testa in media

Varenna, provincia di Lecco, 566 contribuenti con un reddito di 42.254 euro a testa in media

Cusago, provincia di Milano, 3.250 contribuenti con un reddito di 41.130 euro a testa in media

Torre D'Isola, provincia di Pavia, 1.741 contribuenti con un reddito di 40.160 euro a testa in media

Galliate Lombardo, provincia di Varese, 714 contribuenti con un reddito di 40.157 euro a testa in media

Pino Torinese, provincia di Torino, 6.095 contribuenti con un reddito di 38.441 euro a testa in media

Pecetto Torinese, provincia di Torino, 2.884 contribuenti con un reddito di 38.802 euro a testa in media

La Lombardia risulta nettamente la Regione più rappresentata nella parte alta della graduatoria. Il primo capoluogo di provincia in classifica è Milano: al dodicesimo posto, con 37.189 euro a testa in media. Ci sono poi Monza (33° posto, 32.237 euro), Bergamo (39° posto, 31.883 euro) e Pavia (57° posto, 30.606 euro).

La classifica delle grandi città del Centro-Nord

Guardando alle altre grandi città italiane, Bologna si piazza al 92° posto (29.480 euro) mentre Roma è al 120° con 28.646 euro. Più in basso ci sono Bolzano al 133° posto (28.473 euro), Firenze al 186° (27.636 euro), Trento al 255° (27.059 euro), Torino al 290° (26.840 euro), Genova al 665° (25.011 euro), Trieste al 680° (24.962 euro) e Aosta al 771° (24.683 euro). Fino a questo punto della classifica si parla comunque del 10% dei Comuni più ricchi, dato che in tutto i paesi e le città prese in considerazione sono più di 7.900. Poco più in basso si trova Venezia, al 1.034° posto, con un reddito medio secondo le dichiarazioni di 24.058 euro a testa.

Sud più in basso, il Comune più ricco è al 152° posto

Si nota quindi una forte presenza delle Regioni settentrionali tra i Comuni più benestanti. Per quel che riguarda il Sud, il Comune più ricco delle Regioni meridionali è Sant'Agata li Battiati, in provincia di Catania. Questo si piazza al 152° posto. Il reddito medio è di 28.055 euro a testa. Dopodiché, si trova San Gregorio di Catania al 155° posto con 28.019 euro e poi Cagliari, al 266° posto con i suoi 26.985 euro a testa.

Per gli altri capoluoghi del Sud, invece, bisogna scendere. L'Aquila è al 1.202° posto (23.727 euro), Bari al 1.363° posto (23.427 euro), Potenza al 1.674° posto (22.925 euro). E ancora, Napoli è alla posizione numero 1.876 con 22.603 euro, Campobasso alla numero 2.133 con 22.239 euro, Palermo al 2.405° posto con 21.850 euro. Chiude la classifica Catanzaro, al 2.519° posto, con un reddito medio annuale di 21.685 euro.