Primi risultati comunali, Genova e Ravenna al Csx al primo turno, Renzi: "Meloni ha preso una scoppola"

A cura di Annalisa Cangemi

I primi exit poll sulle elezioni amministrative 2025 del 25 e 26 maggio, arrivati dopo la chiusura dei seggi alle 15, fanno già sorridere il centrosinistra. Le prime stime dei risultati, elaborate in collaborazione con il Consorzio Opinio Italia, basate su campioni rappresentativi di seggi e sezioni elettorali, vedono infatti il centrosinistra proiettato verso la vittoria al primo turno a Genova e Ravenna, due dei quattro capoluoghi al voto. Mentre a Taranto e Matera si profila una sfida al secondo turno, in concomitanza con il referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza.

Il dato dell'affluenza alle elezioni amministrative, mentre è in corso lo spoglio delle schede in 117 Comuni (cui se ne aggiungono 9 siciliani) fa segnare alle 15 di oggi, lunedì 26, il 56,29%, in linea con la precedente tornata elettorale (56,32%). L'affluenza era l'osservata speciale anche in vista degli eventuali ballottaggi dell'8 e 9 giugno, che saranno abbinati appunto alla tornata referendaria, il cui buono esito dipende dal raggiungimento del quorum.

I primi exit poll e proiezioni nelle città al voto

In base ai primissimi exit poll e proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, a Genova potrebbe vincere già al primo turno Silvia Salis, la candidata del centrosinistra. Per la prima proiezione Opinio per Rai su una copertura del campione del 6%, Silvia Salis avrebbe ottenuto il 54,1% dei voti. Pietro Piciocchi, avrebbe ottenuto il 39,4% dei voti. Mattia Cruccioli, candidato con la propria lista civica, si fermerebbe al 2,8%. La capolista della lista civica Silvia Salis Sindaca, Silvia Pericu, intervistata a Telenord, è già ottimistra: "Avevamo sentito che stava cambiando l'aria e che c'era un vento favorevole, bisogna però aspettare pazientemente, fino a che non li vedo contati, precisi, alle uscite dei seggi tutti gli spogli che arrivano, non vogliamo dire più di tanto".

Anche a Ravenna il centrosinistra vede la vittoria al primo turno. Per la prima proiezione Opinio per Rai su una copertura del campione del 5%, a Ravenna, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Alessandro Barattoni, avrebbe ottenuto 56,6% dei voti. Risultato che gli darebbe la vittoria al primo turno. Distante il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, Nicola Grandi, che si fermerebbe al 25,1%. Al 7,9% il candidato della Lega, Alvaro Ancisi. Veronica Verlicchi, sostenuta da una lista civica, avrebbe ottenuto il 4,1%,

Potrebbero invece andare al ballottaggio Taranto e Matera, gli altri due capoluoghi di provincia al voto. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Taranto è avanti con il 39% il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, sostenuto dal Pd, Avs, Per Bitetti sindaco, Demos, Unire Taranto, Con Bitetti, Democrazia Cristiana e Partito Liberal Democratico-Azione.

A seguire Francesco Tacente, candidato di Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti per Taranto-Socialisti, Udc-Evviva Taranto al 24%. Il candidato Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Liberale e a Noi Moderati-Lazzàro sindaco è al 21,3% mentre Annagrazia Angolano, candidata del Movimento Cinque Stelle e della lista Angolano sindaca, è al 12,3%.

Stando alla prima proiezione Opinio per Rai su una copertura del campione del 5 per cento, Antonio Cifarelli, sostenuto da una serie di liste civiche riformiste, avrebbe ottenuto il 42%. Antonio Nicoletti, appoggiato da sei liste fra cui Fratelli d'Italia e Forza Italia, si fermerebbe al 39,4% mentre Domenico Bennardi, che corre con il Movimento 5 stelle, avrebbe ottenuto il 7,7% dei voti. Risultato simile, 7,1% per Vincenzo Santochirico, sostenuto da una lista civica. Al momento, dunque, si andrebbe al ballottaggio.

Le prime reazioni per i risultati delle elezioni amministrative 2025

"I dati delle amministrative dimostrano che quando il centrosinistra è unito e ha candidati credibili vince. Praticamente ovunque", ha commentato sui social il leader Iv Matteo Renzi, che intervenuto poi su La7 a Tagadà ha detto: "Quando il centrosinistra è unito, vince e stravince. Quando il centrosinistra non mette i veti succede che vince". Oggi, se si guardano tutti i dati, "la Meloni ha preso una scoppola mica da ridere".

"Quando io ero al governo – ha aggiunto – ogni volta che perdevo un comune di ‘vattelapesca terme' c'erano i commenti roboanti di parte dei media e di tutta Fdi dicendo che il mio tempo era finito, io non farò lo stesso errore ma dico che l'effetto trascinamento, l'idea della luna di miele con il Paese, l'idea del consenso i sondaggi dicono che è fortissima…, non è così" per Meloni, "si è un po' rotto l'incantesimo".

"Si va verso una vittoria netta del centrosinistra in questa tornata di elezioni comunali. Aspettiamo i risultati reali ma, a Genova e Ravenna, si profilano due successi al primo turno. Quando presenta candidati credibili, seri, preparati, sostenuti da una coalizione unita, con un ruolo importante del centro e senza veti, il centrosinistra vince. Un brusco risveglio per Giorgia Meloni", ha commentato la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.