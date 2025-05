video suggerito

Exit poll elezioni a Genova 2025: Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57% Chiusi alle 15 i seggi per le comunali 2025 a Genova: ora via a exit poll, proiezioni e primi risultati reali. Al centro del duello elettorale Silvia Salis e Pietro Piciocchi.

A cura di Francesca Moriero

Alle 15 in punto si sono chiusi i seggi a Genova per le elezioni comunali 2025. Nelle prossime ore, come da prassi, cominceranno ad arrivare i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni e dai risultati reali man mano che procede lo spoglio. La città ha votato per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare i nove Municipi, in una tornata cruciale per il futuro politico di Palazzo Tursi: al centro della contesa elettorale ci sono Silvia Salis, sostenuta dal campo largo progressista, e Pietro Piciocchi, vicesindaco uscente e candidato del centrodestra. Entrambi hanno animato una campagna elettorale tesa e polarizzata, culminata in una giornata di voto segnata anche da episodi contestati davanti ad alcuni seggi. Ora si apre la fase in cui le parole lasciano spazio ai numeri: exit poll e proiezioni saranno i primi indicatori sull'andamento della sfida. I risultati ufficiali arriveranno nel corso del pomeriggio e della serata. In caso di mancata vittoria al primo turno, il ballottaggio è già fissato per l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi.

Salis in vantaggio con 53-57%, Piciocchi (centrodestra) al 38-42%

Secondo i primi exit poll realizzati da Opinio Italia per Rai, nella corsa alle comunali di Genova è in netto vantaggio l'esponente del Campo largo, Silvia Salis, accreditato di una forchetta tra il 53% e il 57%. Il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi, si attesterebbe invece tra il 38% e il 42%. Al terzo posto i candidati sindaco Antonella Marras, di Sinistra Alternativa e Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, entrambi tra lo 0,5 e il 2,5%.