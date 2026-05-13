Presidenti di Regione, Fedriga e Stefani i più amati in Italia: la classifica sul sondaggio Swg

Il sondaggio di Swg per l’Ansa premia il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (65%), e il presidente del Veneto, Alberto Stefani (58%). Agli ultimi posti Francesco Rocca (29%) in Lazio e Renato Schifani (25%) in Sicilia. I più penalizzati rispetto al 2025 sono la presidente dell’Umbria, Stefania Proietti (-8%), e per il governatore della Basilicata, Vito Bardi (-6%).

C'è chi scende e c'è chi sale. Il sondaggio realizzato da Swg per l'Ansa sul gradimento dei presidenti di Regione regala conferme per alcuni governatori e delusioni per altri. Le due posizioni più in alto della classifica sono occupate da due leghisti: il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (65%), e il presidente del Veneto, Alberto Stefani (58%). La caduta più vertiginosa è per la presidente dell'Umbria, Stefania Proietti (-8%), e per il governatore della Basilicata, Vito Bardi (-6%). Chiudono la classifica il Lazio di Francesco Rocca (29%) e la Sicilia di Renato Schifani (25%).

I 5 presidenti di Regione con più gradimento

A guadagnarsi il titolo di presidente di Regione più apprezzato d'Italia è il leghista Massimiliano Fedriga, che guida il Friuli-Venezia Giulia con il 65% di apprezzamento e che ottiene un punto percentuale in più rispetto allo scorso anno, quando si era fermato al secondo posto della classifica. Lo segue il suo compagno di partito e presidente del Veneto, Alberto Stefani, che con il 58% di gradimento è quindi il secondo presidente di Regione più benvoluto d'Italia. Stefani fa però scendere la sua Regione al secondo posto dopo che l'ex governatore Luca Zaia l'aveva portata in cima alla classifica del 2025 con il 70% di gradimento.

I due leghisti condividono la top 5 con tre presidenti di Regione del Sud: Roberto Occhiuto (FI), riconfermato lo scorso anno alla guida della Calabria per un secondo mandato e gradito dal 53% dei rispondenti al sondaggio; Antonio Decaro (Pd), che al primo anno da presidente della Puglia ottiene il 51% di gradimento; e Roberto Fico (M5s), anche lui al primo anno da governatore della Campania con il 47% di apprezzamento.

Le posizioni intermedie della classifica

Al sesto posto si trovano a pari merito con il 45% di gradimento il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale (Pd), e la presidente dell'Umbria, Stefania Proietti (Csx). Mentre per De Pascale il risultato del 2026 conferma quello dell'anno precedente, per Proietti si tratta di un dato amaro, che la vede perdere tre posizioni nella classifica e 8 punti percentuali di consenso. È quindi la governatrice umbra la politica a perdere la percentuale maggiore di gradimento.

La classifica prosegue con il presidente della Toscana, Eugenio Giani (Pd), al 42%, che perde 5 punti rispetto al 2025; Alberto Cirio (FI), alla guida del Piemonte con il 40%; il presidente della Liguria, Marco Bucci (Cdx), che ottiene il 37% di consensi; Francesco Acquaroli (FdI), che guida le Marche con il 37 per cento; il presidente della Lombardia, Attilio Fontana (Lega), stabile al 35% e il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio (FdI), che si ferma al 33%.

I 4 presidenti di Regione meno graditi

Nelle ultime posizioni della classifica si collocano due dei presidenti di Regione che, dopo Proietti, hanno subito la maggiore perdita di consensi. Al quartultimo posto della classifica si colloca la presidente della Sardegna, Alessandra Todde (M5s), che con il 33% di gradimento perde 4 punti percentuali rispetto al 2025. Terzo posto a partire dal basso per Vito Bardi (FI), che guida la Basilicata, e che è il secondo governatore ad aver perso più punti di gradimento dallo scorso anno, passando dal 39 al 33% (-6%). Chiudono la classifica il Lazio di Francesco Rocca (Cdx) con il 29% e la Sicilia di Renato Schifani (FI) con il 25%.