Perché oggi l’energia elettrica è gratis per sei ore e cosa cambia in bolletta Oggi giovedì 1° maggio, tra le ore 11 e le 17, il prezzo dell’energia sarà pari a zero. Vediamo perché l’energia elettrica sarà “gratis” e che effetto avrà sulle bollette degli italiani. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Casula

Oggi, giovedì primo maggio, in Italia per sei ore il costo dell'energia elettrica sarà azzerato. Tra le ore 11 e le 17, quindi per sei ore intere, il prezzo dell'energia sarà pari a zero. Ma com'è possibile e che effetto avrà sulle bollette degli italiani?

In realtà si tratta di un fenomeno che si verifica molto raramente. L'ultima volta che era accaduto in Italia era stato nell'aprile del 2020, ormai cinque anni fa. A determinare l'azzeramento dei costi dell'energia è l'andamento dei mercati. In quelle ore la domanda di energia risulterà molto bassa, a fronte di un'offerta di rinnovabili molto alta: di conseguenza, gli impianti fotovoltaici e eolici saranno sufficienti a soddisfare la scarsa richiesta energetica. Questo porterà i produttori ad abbassare i costi fino a renderli nulli.

Perché tra le 11 e le 17 l'energia sarà "gratis"

A spiegare nel dettaglio come funziona questo meccanismo è il professore di Tecnica ed Economia dell'energia presso l'Università di Padova, Giuseppe Zellino. Al Corriere della Sera, il docente ha spiegato che l'azzeramento dei prezzi "accade perché la domanda sarà la metà del solito (attesi 22 gigawatt di picco) mentre abbiamo 13 GW eolici e 38 GW fotovoltaici installati, che in quelle ore produrranno tutti insieme una quantità di energia maggiore o uguale alla domanda. Se lavorassero a mercato – ha proseguito – quegli impianti per 7 ore non sarebbero remunerati, ma sono quasi tutti incentivati". Sul sito web del Gestore dei Mercati Energetici (Gme) è possibile osservare tramite un grafico l'andamento del prezzo dell'elettricità che cala nelle ore interessate per poi risalire a partire dalle 18.

Cosa cambia in bolletta e chi ci guadagna

Ma se l'energia sarà gratis per tutte queste ore, ci sarà un effetto sul prezzo della bolletta? In effetti poiché oggi l'energia avrà un costo bassissimo, pressoché nullo, si potrebbe essere portati a credere di poter beneficiare di un qualche ‘sconto' sulle utenze. In realtà non è proprio così. Come ha spiegato il vicedirettore di Staffetta Quotidiana, Gionata Picchio, "se il prezzo fosse sempre nullo nessuno investirebbe in impianti e la transizione energetica si bloccherebbe. Per evitarlo serve capacità di accumulo. Inoltre, il moltiplicarsi di situazioni di sovrapproduzione rende più complesso gestire in sicurezza la rete e richiede interventi impiantistici e gestionali". Tradotto, se da una parte l'azzeramento dei prezzi potrebbe alleggerire le bollette, dall'altra il costo di produzione dell'energia finisce per annullarne l'effetto.